OpenAI, artan hesaplama ihtiyacını karşılamak için Google Cloud ile eşi benzeri görülmemiş bir bulut anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Bu iş birliği, yapay zeka rekabeti ve altyapı dinamiklerini yeniden şekillendirecek.

Reuters’ın ismini açıklamadığı kaynaklarına göre OpenAI, Google Cloud ile eşi görülmemiş bir bulut anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Yapay zeka sektörünün liderleri arasındaki yoğun rekabete rağmen, OpenAI’ın ChatGPT hizmetinin artan popülaritesi, hesaplama kapasitesi ve altyapı ihtiyaçlarını çeşitlendirmesini gerektiriyor. Görünen o ki OpenAI, hizmetini büyütmek için en büyük rakibinin kapısını çalmaktan çekinmiyor.

Anlaşmanın Mayıs 2025’te son aşamaya geldiği belirtiliyor. Bu işbirliği, OpenAI’ın Microsoft dışında yeni bir tedarikçiyle çalışmasına olanak tanıyarak tek bir hizmet sağlayıcıya bağımlılığını azaltacak ve Google Cloud’un pazar payını güçlendirecek. AI modellerinin eğitimi ve üretimi için kritik bir adım. Böylece OpenAI büyüdükçe Google da kazanmış olacak.

Google ile OpenAI İşbirliği neden önemli?

Google Cloud, yılda 43 milyar dolarlık geliriyle bulut pazarında büyük bir kütleye sahip ve her yıl hızla büyüyor. OpenAI’ın Stargate ve SoftBank gibi diğer işbirliklerine ek olarak, Google ile yapılacak anlaşma, TPU altyapısının dış müşterilere açılmasıyla donanım ve hizmet entegrasyonunda yeni bir aşamayı temsil edecek. Yani OpenAI, donanım kısıtlamalarını daha az kafaya takacak.

Analistler, bu hamlenin Google’ın bulut birimini güçlendireceğini ve OpenAI’a daha fazla esneklik kazandıracağını belirtiyor. Tabii ChatGPT’nin “Google’ı bitireceği” söylentileri de bu anlaşma sonrasında dinecektir. Zira Google, OpenAI ile işbirliğine girişerek farklı sektörlerdeki tehditleri de yumuşatabilir.