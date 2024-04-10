Birbirleriyle yarış içinde olan 2 şirketin de üst yöneticilerinden, bir sonraki aşamanın 'mantık kurma' olduğuna yönelik açıklamalar geldi.

Güncel olarak dünyadaki bütün büyük çaplı şirketlerin bir şekilde yapay zekâ pastasından pay almaya çalıştığını görüyoruz. Bazıları Google gibi önüne gelen her fırsatı değerlendirip tutandan ilerliyor, bazıları da NVIDIA gibi fırsatları görüp diğer şirketleri müşterisi hâline getiriyor. Bunların sonucunda da artık kullanmaya alıştığımız DALL-E ve ChatGPT gibi araçlar çıkıyor.

Fakat bu araçların büyük bir eksikliği var. Bunlar düşünemiyorlar. Devasa miktarda veriyle besleniyorlar ve bu verilere dayalı olarak bize çıktı veriyorlar. Bu çıktılar her ne kadar arkada bir mantık varmış gibi görünse de işin aslı, köşeye sıkıştıran sorular geldiğinde ortaya çıkıyor. Fakat Meta ile OpenAI, bu mantık bariyerini aşacak gibi görünüyor.

Bir sonraki GPT, problem çözme konusunda seviye atlayacak.

Financial Times’a konuşan OpenAI COO’su Brad Lightcap, yayımlayacakları bir sonraki GPT’nin, problem çözmedeki ‘mantık kurma’ gibi zorluklarda büyük ilerleme göstereceğini söyledi. Brad, yapay zekâ modellerinin mantık kurma yeteneğinin daha yeni yeni keşfedildiğini belirtti.

Benzer bir açıklama da Meta yöneticilerinden gelmişti. Söz konusu yöneticiler, önümüzdeki haftalarda göreceğimiz Llama 3 modeli hakkında benzer ifadelerde bulunmuştu. Örneğin Meta’nın AI araştırmalarında görevli olan Joelle Pineau, yapay zekâ modelinin nasıl konuşup, mantık kurup, planlama yapıp hafızaya sahip olabileceği üzerine düştüklerini söylemişti.

Bu da asistanlık görevini büyük ölçüde yerine getiren dil modellerinin bir sonraki aşamada anlamlandırma ve mantık kurma tarafına yükleneceğini gösteriyor. Sizce bunun sonuçları ne olur?

Biz "Yapay zekâ artık mantık kuracak." diye sevinirken yapay zekânın hareketler: