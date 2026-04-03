ChatGPT, Apple CarPlay'e Resmen Geldi! Arabanızda Yeni Asistanınız Olacak

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, resmen Apple CarPlay'e geldi. Arabanızdan ChatGPT'yi kullanabileceksiniz.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan iOS 26.4 güncellemesi iPhone modellerine birçok önemli yenilik getirmişti. Bunlardan birinin de arabalarınızın ekranlarını iPhone’a çeviren Apple CarPlay’e ChatGPT desteğiydi. OpenAI, dün akşam yaptığı açıklamayla bunun resmen gerçekleştiğini açıkladı.

ChatGPT, dün itibarıyla Apple CarPlay için resmen sunuldu. Artık kullanıcılar, CarPlay yoluyla arabalarından direkt olarak ChatGPT’nin özelliklerine erişim sağlayabilecek ve onu asistan gibi kullanabilecek.

Sesli moda da destek sunulacak

CarPlay’e eklenen ChatGPT desteği ile kullanıcılar, kontrol panelinden doğrudan ChatGPT'yi açıp ona soru sorma imkânına sahip olacak. Ayrıca ChatGPT’nin en iyi özelliklerinden olan sesli moda da CarPlay’den erişim sağlanabilecek. Böylece kullanıcılar eller serbest şekilde sadece konuşarak yapay zekâ aracıyla iletişime geçebilecekler.

Zaten Apple, sürücülerin dikkatinin dağılmaması için ChatGPT uygulamasının birinci önceliğinin ses olması gerektiğini vurgulamış. Hatta bu tarz uygulamaların sorulara yanıt olarak metin veya görsel göstermemesi gerektiğini de eklemiş. Yani CarPlay’de ChatGPT’yi büyük oranda sesli kullanacağınızı söyleyebiliriz.

Maalesef bir kelimeyle veya sesle açılmayacak. Manuel olarak uygulamayı başlatmanız gerekecek. ChatGPT’ye istediğiniz soruyu sorabileceksiniz ve gerekli yanıtları alabileceksiniz. Ancak bot, arabanızı veya telefonunuzu kontrol etmek için kullanılmayacak. ChatGPT’nin iOS 26.4 ve üzerine sahip iPhone modellerinde çalışacağını belirtelim.