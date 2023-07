Opera'nın klasik web tarayıcısı, yapay zekâ odaklı özelliklerle donatılan Opera One ile değiştirildi. Bir başka deyişle bildiğimiz Opera tarih oldu, yeni bir isim ve yeni bir tasarım ile tüm kullanıcılar, Opera One kullanacaklar. Peki yeni tarayıcı hangi özelliklere sahip?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, internet tarayıcısı Opera'nın "Opera One" isimli yeni bir versiyonunun yayınlandığından bahsettik. Opera One, geleneksel internet tarayıcısının yapay zekâ odaklı, özel bir versiyonuydu. Oldukça sade bir arayüze sahip olan Opera One, yapay zekâ odaklı özellikler ile donatılmıştı ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyordu.

Opera One, bir süredir Opera'dan bağımsız bir internet tarayıcısı olarak kullanılabiliyordu. Ancak şimdi, bu durum değişti. Geliştiriciler, Opera'nın standart sürümünü kullanımdan kaldırdılar ve Opera'yı Opera One haline getirdiler. Eğer Opera'nın internet sitesine girip tarayıcıyı indirmek isterseniz, doğrudan Opera One'a ulaşıyorsunuz. Ayrıca halihazırda yüklü olan Opera da Opera One'a dönüştü.

Normal Opera'yı kullanmaya devam etmek için 3. parti kaynaklardan indirmeniz gerekiyor

Alınan karar, sadece yeni kullanıcıları etkilemiyor. Mevcut kullanıcılar da artık eski Opera'yı kullanamıyorlar. Uygulamayı açtığınızda, tarayıcının güncellendiğini ve Opera One'a dönüştüğünü gösteren bir bildirim göreceksiniz. Güncellemeden sonra, yapay zekâ özellikleriyle donatılan özelliklere sahip olan Opera One'ı kullanmaya başlayacaksınız.

Bu arada; klasik Opera'yı kullanmak isteyen kullanıcılar için de çözümler mevcut. Üçüncü taraf kaynaklar üzerinden Opera'nın eski sürümlerinden herhangi bir tanesini indirerek, klasik Opera'yı kullanabilirsiniz. Otomatik güncellemeleri kapattığınız zaman, Opera One'a geçiş yapılmasını da engellemiş olursunuz. Ancak 3. taraf kaynaklardan edinilen uygulamalara %100 güvenilemeyeceğini hatırlatmış olalım.

