Opera, Gemini yapay zekâsının yazıdan sese aktarma teknolojisini ve görsel oluşturabilme özelliğini tarayıcısına eklemek üzere çalışıyor.

Yapay zekâ araçları artık işletim sistemlerinde ve tarayıcılarda sık sık karşımıza çıkıyor. Opera da kendi tarayıcısında OpenAI'ın büyük dil modeli üzerine kurulmuş olan Aria yapay zekâ asistanını kullanabiliyorlardı. Firmanın şimdi ise Google'ın Gemini yapay zekâ aracını Aria'ya entegre etmeye karar verdiğini belirtti. Opera'ya göre firmanın Composer yapay zekâ aracı, kullanıcının aracını anlayabilecek ve sonra da hangi görev için hangi aracın kullanılacağına karar verebilecekler.

Google, Gemini aracını "bugüne kadar inşa ettikleri en becerikli model" olarak tanımlamıştı. Sonrasında da Gemini yapay zekâ aracı Android işletim sistemine eklenmişti. Opera, Gemini entegrasyonu sayesinde tarayıcının "kullanıcılara en son bilgileri yüksek performansla sunacağını" belirtti.

Uygun yapay zekâyı Opera seçecek

Opera ile Google'ın anlaşması sonrasında Aria, yeni deneysel özellikleri de AI Feature Drop programıyla kullanıcılara sunacak. Opera One geliştirici versiyon tarayıcı kullananlar, Google'ın Imagen 2 modelini de ücretsiz olarak kullanabilecekler. Ek olarak kullanıcılar, Aria'dan yazıları sesli olarak okuyabilmelerini isteyebiliyor.

Testlerde her şey yolunda giderse Opera bu özelliği tüm kullanıcılara açabilecek. Yine de özelliklerin bazı değişikliklere uğraması mümkün olabilir. Bu konuda son karar, erken dönemde deneme yapanların vereceği geri bildirimlere göre belli olacak. Bakalımn Google'ın yapay zekâ aracı, Opera'nın daha geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlayacak mı?