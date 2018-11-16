Bütçe Dostu Telefon Oppo A7 - Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefondan beklentisi çok yüksek olmayan ancak şarj ömrü konusunda da içinin rahat olmasını isteyen kullanıcıları hedef alan yeni Oppo A7 tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, şirketin en yeni bütçe dostu akıllı telefonu olan Oppo A7’yi resmi olarak tanıttı. Giriş seviye için güçlü denebilecek donanımı, seviyesinin çok üzerinde bir kapasiteye sahip olan bataryası ve çift arka kamerası ile dikkat çeken cihaz, su damlası çentikli tasarımı sayesinde neredeyse iPhone Xs ile aynı ekran/gövde oranına sahip.

Giriş seviyenin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 450’den güç alan Oppo A7, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile günlük kullanım için yeterli donanımı sağlıyor. 4230 mAh gibi oldukça geniş bir batarya kapasitesine sahip olan cihaz, bu özelliği sayesinde rahatlıkla bir günün üzerinde bir şarj süresi sunabiliyor.

Oppo A7 Özellikler

Snapdragon 450 işlemci, Adreno 506 GPU

4GB RAM, 64GB depolama

6.2 inç HD+ ekran

13MP+2MP çift arka kamera

16MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4,230mAh batarya

Yeşil, altın ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan yeni Oppo A7, 1220 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.