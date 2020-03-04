Oppo, İlk Akıllı Saatinin Ekran Özelliklerini Açıkladı

Oppo, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı saatinin ekran detaylarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda ekranın 1.91 inç olduğu ve DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü içereceği belirtildi.

Çinli teknoloji üreticisi Oppo, son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına da resmen giriş yapan şirket, teknoloji tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Akıllı telefonlarının tasarımları ve donanımsal özellikleriyle tüketicileri mest etmeye çalışan Oppo, şu sıralar bir akıllı saat ile gündemde.

Oppo, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla akıllı saatinin 6 Mart itibarıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket, akıllı saatinin teknik özellikleri konusunda ise fazlasıyla ketum davrandı. Bugün itibarıyla yeni açıklamalarda bulunan Oppo yetkilileri, akıllı saatlerinin ekranı ile ilgili önemli detayları paylaştılar.

Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre 6 Mart'ta karşımıza çıkacak olan bu akıllı saatin ekranı kavisli olacak. Ayrıca son açıklamalara göre ekran, 1.91 inç boyutunda olacak. Sadece bu detayla yetinmeyen Oppo yetkilileri, akıllı saatinin DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü içereceğini ifade ettiler. Tüm bunlara ek olarak bu kavisli ekranın, 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağı da vurgulandı.

Oppo'nun akıllı saati için yayınlanan basın görseli, akıllı saatin genel görünümünü ortaya koyuyor

Oppo, birkaç gün önce yaptığı lansman tarihi ilanının hemen ardından, yeni akıllı saatinin genel görünümünü ortaya koyan bir de poster paylaştı. Bu poster, akıllı saatin genel tasarım olarak Apple Watch'a benzeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Şık diyebileceğimiz bir tasarıma sahip olduğunu ifade edebileceğimiz saatin tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağını ise ancak zaman gösterecek.

Oppo'nun akıllı saati neler vadediyor?

Oppo'nun yaklaşmakta olan akıllı saatinin bilinen en önemli özelliği, yerleşik EKG'ye sahip olması. Apple Watch 5 ve Samsung Galaxy Watch Active 2 gibi akıllı saatlerde de yer alan bu özellik, Oppo'nun akıllı saatini ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Üstelik genelde bu özelliğin bulunduğu akıllı saatler, sahip olduğu diğer özelliklerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu yüzden Oppo'nun akıllı saatinin diğer özelliklerinin de göz dolduracağını söyleyebiliriz.