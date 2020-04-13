OPPO, Yeni Kablosuz Şarj Cihazı AirVOOC'u Tanıttı

Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, 4.000 mAh'lik bir bataryayı yalnızca 56 dakikada şarj edebilen yeni kablosuz şarj cihazını tanıttı. OPPO Ace 2 ile birlikte tanıtılan kablosuz şarj cihazı, Qi uyumlu telefonları da 10 W'a kadar güçle şarj edebiliyor.

Bugün düzenlenen bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonu OPPO Ace 2’yi tanıtan OPPO, akıllı telefonun yanında ENCO W31 kablosuz kulaklığını, 40 W kablosuz şarj cihazı AirVOOC’u ve 65 W süper hızlı kablolu şarj teknolojilerini de duyurdu. Bu ürünlerden en dikkat çekeniyse 4.000 mAh’lik bir bataryayı 56 dakikada şarj edebilen AirVOOC oldu.

OPPO’nun kendi geliştirdiği yongayı çekirdek olarak kullanan kablosuz şarj cihazı, 4.000 mAh’lik bataryayı 56 dakika gibi kısa bir sürede doldurduğuna dair bir patente sahip. Bununla birlikte cihazın yalnızca 5 dakika şarjla 1 saat kullanım ömrü sunduğunu da belirtelim.

OPPO AirVOOC neler sunuyor?

Isıyı dağıtmak için havalandırma deliklerine sahip olan OPPO AirVOOC kablosuz şarj cihazı, cihaz sıcaklığını düşürmek için bir fan da içeriyor. Oldukça işlevsel olmasına rağmen gürültü seviyesi 22 dBA’dan düşük olan fan, cihazı şarj ederken sıcaklığı 39 derecenin altına düşürmeye yardımcı oluyor. Bu noktada telefonu şarj etmek için kablosuz şarj ünitesinin üzerine yatay bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

OPPO, 40 W’lık şarj cihazının OPPO Ace 2’yi yalnızca 56 dakika içerisinde tam boş bir bataryadan tamamen doldurabileceğini iddia ediyor. Bununla birlikte şarj cihazı, Qi kablosuz şarjı da destekliyor ve Qi uyumlu telefonları da şarj etmek için kullanılabiliyor. Qi uyumlu telefonlar, 40 W teknolojisinden yararlanamıyor ancak 10 W’a kadar AirVOOC ile şarj edilebiliyor.

Cihazın fiyatına gelecek olursak OPPO, AirVOOC kablosuz şarj cihazını Çin’de 249 yuan (240 TL) fiyat etiketiyle listeleyecek. 20 Nisan’da satışları başlayacak olan cihazı OPPO Ace 2 ile birlikte satın alanlarsa 30 yuan (29 TL) daha az ödeyecek.