OPPO Reno5 Serisinin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OPPO'nun önümüzdeki aralık ayında tanıtılması beklenen Reno5 serisinin bazı özellikleri ortaya çıktı. Aktarılanlara göre seride üç farklı cihaz olacak ve cihazların her biri farklı işlemcilerden güç alacak.

Çin merkezli teknoloji firması OPPO, ülkemizde de büyük ilgi gören Reno4 serisini geçtiğimiz dönemlerde tanıtmıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çinli şirket, görünüşe göre bu yıl sona ermeden önce bir lansman daha düzenleyerek yeni Reno5 serisini piyasaya sürecek.

İddiaların kaynağı, Weibo'nun sızıntılarla ünlü kullanıcısı Digital Chat Station'dan geliyor. Aralık 2020 tarihinde tanıtılacağı iddia edilen akıllı telefon ailesi, aktarılanlara göre üç farklı cihazdan oluşacak. Bu modellerin isimleri açıklanmasa da Reno4 serisinde de olduğu gibi standart modelin yanında Pro ve Lite varyantlarını da görmemiz muhtemel.

Oppo Reno5 neler sunacak?

Kaynağa göre OPPO, seride yer alacak tüm cihazlarda aynı delik tasarımlı ekranı kullanacak. Bu noktada kamera deliği panelin sol üst köşesinde yer alırken, Pro modelinde kenarlar kavisli bir tasarıma sahip olacak ve tüm modellerde daha yüksek yenileme hızı tercih edilecek.

Donanım tarafına geçtiğimizde kaynak, Reno5 akıllı telefonların güçlerini Snapdragon 765G, Snapdragon 865G ve MediaTek Dimensity 1000 olmak üzere farklı yonga setlerinden alacağını iddia ediyor. Ayrıca tüm modellerde 65 W hızlı şarj desteğinin yer alacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Daha önceki sızıntılar, Reno5 modellerinden birinin 6,43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğü destekleyen AMOLED ekranla piyasaya sürüleceğini bizlere gösteriyordu. Buna ek olarak arka tarafta 64 MP ana kameranın başı çektiği dörtlü arka kamera kurulumunun, ön taraftaysa 32 MP'lik bir selfie kamerasının cihazda yer alması bekleniyor.

OPPO Reno5 serisinin önümüzdeki aralık ayında ya da 2021'in ilk günlerinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlara dair yeni detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.