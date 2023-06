Yüzüklerin Efendisi ve Karayip Korsanları film serileriyle izleyenlerin gönlünü kazanan Orlando Bloom, erken yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok önemli yapımda rol aldı. Gelin tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Orlando Bloom filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

13 Ocak 1977 tarihinde İngiltere’nin Canterbury bölgesinde dünyaya gelen Orlando Bloom, çocuk yaşta oyunculuğa merak saldı ve 16 yaşında ilk televizyon dizisinde rol aldı. Wilde isimli sinema filmi sonrası Guildhall School of Music and Drama’da eğitim alıp art arda pek çok önemli tiyatro oyununda sahneye çıkan Orlando Bloom, geçirdiği bir kaza sonra az kalsın hayatını kaybedecekti.

Orlando Bloom geçirdiği kaza sonrası Yüzüklerin Efendisi serisi ile efsane bir geri dönüş yaptı. Hemen ardından rol aldığı Karayip Korsanları serisi ise ünlü oyuncunun yıldızını tam anlamıyla parlattı. Sonraki yıllarda da bu kadar başarılı olmasa bile önemli yapımlarda rol alan Orlando Bloom’un IMDb puanlarına göre en iyi filmlerinden bazılarına ve kısaca izleyiciye sundukları hikayelere gelin yakından bakalım.

Tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Orlando Bloom filmleri:

Elizabethtown

Ned Kelly

Zulu

The Outpost

Kingdom of Heaven (Cennetin Krallığı)

Troy

Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü)

The Hobbit serisi

Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları) serisi

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi

Tüm dertleri unutturan bir gülümseme: Elizabethtown

Yıl: 2005

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Cameron Crowe

Oyuncular: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon

IMDb: 6.3

Drew Baylor büyük bir hata yapmış ve şirketine milyarlarca dolar kaybettirmiştir. Tam intihar etmeyi kafasına koyduğu sırada kız kardeşinden bir telefon alır ve babasının öldüğünü öğrenir. Ailesi zor durumda olduğu için hemen yola çıkmaya ve baba evine gitmeye karar verir. Bindiği uçaktaki hostes Claire Colburn ile tanışması ise onu içine düştüğü bu umutsuz durumdan kurtaracak bir ışıktır.

Tam paçayı sıyıracağız derken: Ned Kelly

Yıl: 2003

Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

Yönetmen: Gregor Jordan

Oyuncular: Heath Ledger, Orlando Bloom, Geoffrey Rush

IMDb: 6.4

Ned Kelly, Victoria bölgesinde kardeşi Dan ve iki dostundan oluşan bir çetenin lideridir. Bu çete bölgede ufak tefek soygunlar yaparak geçinmektedir. Bir gün bir soygun sırasında polisle karşılaşırlar ve üç polisi öldürürler. Tam bu işten de sıyrılacaklarını düşündükleri sırada bir sürprizle karşılaşırlar. Biri bu olaya tanık olmuş ve onları polise ihbar etmiştir.

Geçmişin kanlı izleri: Zulu

Yıl: 2013

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Jérôme Salle

Oyuncular: Orlando Bloom, Forest Whitaker, Conrad Kemp

IMDb: 6.7

Çocukluğu boyunca kanlı olaylara şahit olmuş olan Ali Neuman artık büyümüş ve bir polis olmuştur. Amacı ise ortağı ile birlikte görev yaptığı Cape Town şehrindeki suçu tamamen ortadan kaldırmaktır. Derken bir vaka alırlar ve iki genç kadının cansız bedeni ile karşılaşırlar. Vakayı araştırmaya başlayan ikili, hayatlarında görmedikleri kadar korkunç bir dünya ile karşılaşmak üzeredirler.

Yüzlerce milis tarafından kuşatılan askerlerin gerçek öyküsü: The Outpost

Yıl: 2009

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Yönetmen: Rod Lurie

Oyuncular: Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom

IMDb: 6.8

Yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenilen The Outpost filminde, Taliban’a karşı savaşan Amerikan askerlerinin hikayesini izliyoruz. Aslında amaçları toplumsal kalkınma sağlamak olan Afganistan’daki Amerikan Keating Muharebe Karakolu bir gün Taliban tarafından saldırıya uğrar. Karakolda yalnızca 53 asker varken karşılarında yüzlerce kişi vardır. Yardım mutlaka gelecektir ama ne zaman?

Haçlı ordusundaki genç şövalye: Kingdom of Heaven

Yıl: 2005

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson

IMDb: 7.2

Balien ailesini kaybetmiş genç bir demircidir. Şövalye olmaya ve Haçlı ordusuna katılmaya karar verir. Yapılan ilk Haçlı Seferi’ne katılan karakterimiz Kudüs’ün kapısına kadar gider. Burada yaşadıkları ise evinde kalsa hayal bile edemeyeceği şeylerdir. Haçlı Seferleri öyküleri üzerine kurgulanan Kingdom of Heaven, destansı bir anlatıya sahip.

Tarihin en büyük savaşlarından birinin hikayesi: Troy

Yıl: 2004

Tür: Dram, Savaş, Tarih

Yönetmen: Wolfgang Petersen

Oyuncular: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom

IMDb: 7.3

Antik dönemin en büyük savaşlarından bir tanesi olduğuna inanılan Truva Savaşı’nın hikayesi Troy filminde izleyicilerle buluşuyor. Paris, Sparta Kraliçesi Helen’i kaçırmış ve Truva ile Yunanlar arasında korkunç bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Bin gemi ve on binlerce askerden oluşan Yunan ordusu Truva önlerine geldiği zaman ise destansı bir savaş başlar.

Bilinmeze uçan askerler: Black Hawk Down

Yıl: 2001

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Orlando Bloom

IMDb: 7.7

1990’lı yıllarda Somali gerçek bir yangın yeridir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne bağlı pek çok asker bölgede görev yapmaktadır. Bu güce bağlı bir grup Amerikan askerine, general Mohamed Farrah Aidid'in birkaç askerini ele geçirme görevi verilir. Basit bir görev gibi görünse de grubun bölge hakkında neredeyse hiçbir bilgisi yoktur. Bu yanlış kararın sonuçları epey ağır olacaktır.

Hayranları pek memnun etmeyen üçleme: The Hobbit serisi

Yıl: 2012 - 2014

Tür: Fantastik

Yönetmen: Peter Jackson

Oyuncular: Ian McKellen, Martin Freeman, Orlando Bloom

IMDb: 7.8

J. R. R. Tolkien tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabın yönetmen Peter Jackson tarafından üç filmlik sinema uyarlaması olan The Hobbit serisi; Beklenmedik Yolculuk, Smaug’un Çorak Toprakları ve Beş Ordunun Savaşı filmlerinden oluşuyor. Orta Dünya’da geçen seri boyunca yüzük taşıyıcısı Bilbo Baggins ile birlikte cücelerin ve elflerin fantastik maceralarına konuk oluyoruz.

Azgın denizlerin sıra dışı korsanları: Pirates of the Caribbean serisi

Yıl: 2003 - 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Gore Verbinski

Oyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

IMDb: 8.1

Karayip denizlerinde terör estiren korsanların aksiyon dolu maceralarının dozunda bir mizahla harmanlanarak anlatıldığı Pirates of the Caribbean serisi; Siyah İnci’nin Laneti, Ölü Adamın Sandığı, Dünyanın Sonu, Gizemli Denizlerde ve Salazar’ın İntikamı filmlerinden oluşuyor. Yeni filmini de büyük bir heyecanla beklediğimiz serideki ana karakterimiz Jack Sparrow, usta oyuncu Johnny Depp tarafından canlandırılıyor.

Gerçek bir efsane: The Lord of the Rings serisi

Yıl: 2001 - 2003

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Peter Jackson

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

IMDb: 9.0

J. R. R. Tolkien tarafından kaleme alınan aynı isimli kitap serisinin yönetmen Peter Jackson tarafından üç filmlik sinema uyarlaması olan The Lord of the Rings serisi; Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü filmlerinden oluşuyor. Orta Dünya’da geçen seri boyunca yüzük taşıyıcısı Frodo Baggins’in yüzüğü yok etme macerasını izliyoruz. Seriyi izlemeyenler çok şey kaçırmış demektir.

Yüzüklerin Efendisi ve Karayip Korsanları gibi serilerde sevdiğimiz Orlando Bloom’un rol aldığı en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Orlando Bloom filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.