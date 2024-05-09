Neuralink, geçtiğimiz aylarda Noland Arbaugh isimli felçli bir gence ilk implantını yerleştirmişti. Şirket, şimdi ise ilk haftalarında implantta mekanik sorunlar yaşandığını ve tam istendiği gibi çalışamadığını duyurdu.

Elon Musk’ın beyin çipi geliştiren şirketi Neuralink, geçtiğimiz aylarda ilk insanlı deneylerine başlamıştı. 29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh isimli genç bu çipi alan ilk insan olmuştu. Sonrasında Arbaugh’un X’te gönderi paylaşmaktan oyun oynamaya kadar düşünce gücüyle birçok şeyi yapabildiğini görmüştük.

Şimdi ise Neuralink’ten deneylerle alakalı önemli bir açıklama geldi. Şirket, Arbaugh’a yapılan ilk beyin implantı sonrasında bazı mekanik sorunların yaşandığını duyurdu.

Ameliyattan sonraki haftalarda cihaz tam istendiği gibi çalışamamış

Neuralink’in açıklamasına göre yaşanan sorunun nedeni çipin beyne yerleştirildiği yer olabilir. Şirket, beyin dokusuna yerleştirilen elektrot ipliklerden bazılarının ocak ayında gerçekleştirilen ameliyatından sonraki haftalarda geri çekilmeye başladığını ve bu yüzden cihazın tam amaçlandığı gibi çalışamadığını aktardı.

Neuralink’in geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü sistemi, düşünce yoluyla bilgisayar gibi cihazları kontrol edilmesini sağlamayı ve bu şekilde felçli hastalara yardım etmeyi amaçlıyor. Sistemde toplamda 64 insan saçından ince “iplik”te yer alan 1024 adet elektrot bulunuyor. Yeni açıklama ise bazı elektrotların çalışmadığını ve en başlarda sorun yaşandığını bizlere gösteriyor.

Şirket, yaşananlardan dolayı bir ara implantı tamamen kaldırmayı bile düşünmüş. Ancak Arbaugh’un sağlığına bir risk teşkil etmediği için bundan vazgeçmiş. Tüm bunlara rağmen sistemin günde yaklaşık 8 saat civarında kullanılabildiği ifade edildi. Zaten yayımlanan videolarda hastanın başarılı bir şekilde beyniyle kontrol sağladığını görmüştük. Şirket, kayıt algoritmasını değiştirme, kullanıcı arayüzünü geliştirme ve sinyalleri imleç hareketlerine dönüştürme tekniklerini iyileştirme gibi hamleler yaptığını da ekledi.