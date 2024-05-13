Kitap tutkunlarının son dönemlerde en çok okudukları kitapları merak ediyor ve siz de okuyacak kitaplar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bakalım geçtiğimiz ay hangi kitaplar daha çok tercih edilmiş?

Felsefeden kişisel gelişime kadar farklı türlerdeki kitapları sizler için listeledik. Bir kitap okumak istiyor ve hangisini okuyacağınıza karar veremiyorsanız tek yapmanız gereken aşağıdaki kitaplardan birini seçmek.

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Labirent Batı ve Hasımları - Amin Maalouf

'Çok geç değil. Bu “labirent”ten çıkma olanaklarına sahibiz. Yeter ki önce yolumuzu yitirdiğimizi kabul edelim...'

2022 yılında Avrupa’nın göbeğinde geçmişin travmalarını tetikleyen yıkıcı bir savaş patlak verdi. Nükleer felaket senaryolarının gerçeğe dönüşmesine ramak kaldı. Demirden bir el, Batı’yı Rusya ve Çin’le karşı karşıya getirdi adeta.

Kibirli ve bencil yöneticilerin, aklı küçümseyip eşitsizliği besleyen köhne ideolojilerin hükmü altındaki çağımız, son hızla uçuruma doğru sürüklenmekte. Günümüzde ne Batı ne de hasımları insanlığı hapsolduğu bu labirentten çıkarmaya muktedir. Batı’nın da, Doğu’nun da yaydığı ışık dünyayı aydınlatmakta artık yetersiz ama umutsuzluğa yer yok.

Amin Maalouf Labirent’te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor.

''Çok güzel çalışma üç kominist toplumun tarihsel sürecini anlatıyor meraklısına tavsiye ederim. Romanlarını çok severdim deneme kitabı da güzel olmuş.''

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.'

Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

''Altını çize çize okudum arada dönüp bakmak için, bence harika bir kitap ne isteğinizi ve bununla ilgili sözlerin ne kadar etkili olabileceğini anlatıyor. Kesinlikle alın ve okuyun.''

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Kızıl Veba - Jack London

Jack London, 1912 yılında İngiltere’de London Magazine’de yayımlanmaya başlayan Kızıl Veba yapıtıyla “kıyamet sonrası” edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Yapıtı milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcılığıyla ortaya koyar. Yalnızca nüfusun değil, bilginin, üretimin, hatta dilin yitirilişi, eski uygarlıkla köprü olan bir profesörün gözünden yeni insanlığa anlatılır. Peki yeni insanlık bu ihtiyara kulak verecek midir? Kızıl Veba’da yirminci yüzyılın başından yüz yıl sonrasına, 2010’lar dünyasına bakan Jack London’ın öngörülerindeki keskinlik, kitabı bir klasik olmanın ötesinde, günümüz için hâlâ canlı bir eleştiri kılıyor.

''Güzel bir kitap. Bilim kurgu tadında bir kitaptı. Kitabın konusu dünyayı saran bir salgın. Bu kadar anlatayım. Almanızı tavsiye ederim. Teşekkürler.''

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Atomik Alışkanlıklar - James Clear

İster şampiyonluk elde etmeyi amaçlayan bir takımın üyesi olun, ister sektörüne yön vermeyi umut eden bir şirket yöneticisi, ister sadece sigarayı bırakmayı, kilo vermeyi veya stresi azaltmayı hayal eden biri. Atomik Alışkanlıklar bir yandan ilerlemeye ve başarıya bakış açınızı değiştirirken bir yandan da alışkanlıklarınızı değiştirmek için ihtiyacınız olan araç ve stratejileri sunuyor.

''Alışkanlıklar kazanmak veya değiştirmek için gerçekten ufuk açıcı, farklı bakış açısı ve gayret kazandıran bir kitap. Aa ne kadar basitmiş dedirten cinsten. Sağda solda klasik motivasyon videoları, kitapları gibi değil, gerçekten ayağı yere basan taktikler var. sıkılmadan bölüm bölüm okuyabileceğiniz, her bölüm sonunda tekrar mahiyetinde özetlerin olduğu bir kitap. Kısaca bu kitap nedir dersem; ufaktan, basitten başlatıp yukarıya doğru yavaş ve istikrarlı çıkmanın püf noktalarını veriyor. Tavsiye ederim pişman olmazsınız.''

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,” dedi. “Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün…

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora’nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

''Kitap aslında sizi hayata bağlayacak kendi hayatınızın kıymetini gösterecek ve aynı zamanda umdunuzu kesmeyip kötü sandığınız ihtimallerin aslında kötü olmayabileceğini size gösterecek. Akıcı ve yalın diliyle sizi çok zorlamayacak. Bence vakit ayırıp okumaya değer.''

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Dağınık Zihinler - Gabor Mate

Çocuklarımızı sevgi dolu bir güven ortamında yetiştirmek için elimizden geleni yapan ebeveynler olarak halihazırda hissettiğimizden daha suçlu hissetmemizin hiç lüzumu yok. İhtiyacımız olan şey daha az suçluluk. Bir de ebeveynçocuk ilişkisindeki kalitenin çocuklarımızın gelişimi için nasıl kullanılabileceğine dair farkındalığımızın artması. Dağınık Zihinler bu tür bir farkındalığı cesaretlendirmek için yazıldı.

Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Maté, bu defa dikkat eksikliği bozukluğunu (DEB) odağına alıyor. Kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak bu konuyu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyuyor. Çocuk gelişiminde ilişki ve güven temelli bir yaklaşımın inceliklerini anlatarak sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

''Gabor Mate 'yi okudukça onu çok çok sevdim . Böyle insanların varlığı ve tecrübeleriniz kitaplaştırmalari beni derinden etkiliyor. Üslubu o kadar açık ve içten ki kendi hayat hikayesi de yer yer dahil olunca ağlamaklı olduğum oldu okurken. DEB ve Hiper Aktivite hakkında aydınlatıcı bilgiler ve deneyimler aktarmış. Bir kez daha hayran kaldım kendisine. Tüm kitapları çevrilse keşke.''

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Kendime Düşünceler - Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Marcus Aurelius (MS 121-MS 180): MS 121 yılında Roma’da doğdu. Fronto, Apollonius Chalcedonius gibi döneminin önde gelen hatip ve filozoflarından özel dersler aldı. MS 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak hüküm sürdü. “Stoacı İmparator”, “Filozof İmparator” gibi sıfatlarla anılan Marcus Aurelius, barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferlerde geçirdi. MS 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler, Stoacılık özellikle de Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahiptir. Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin ortasına insanı koymuştur. Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans’a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

''Ben kitabı okumayı çok istiyordum ama hiç fırsatım olmamıştı, amazonda görünce direkt siparişimi verdim. Çok güzel bi kitap, bir roma imparatorunun böyle mütevazı olması ve çok güçlü bir karektere sahip olması beni şaşırttı. Kitaptan öğrenebileceğiniz çok şey var bence.''

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Çalınan Dikkat - Johann Hari

Gazeteci-yazar Johann Hari, son yıllarda bir şeylere odaklanmakta ne kadar zorlandığını fark ettiğinde suçu önce kendisinde aramış. Ama sonra aslında çoğu insanın aynı sorundan muzdarip olduğunu görmüş. Böylece meseleyi araştırmaya, uzmanlarla görüşmeye başladığında çok daha derin ve kapsamlı nedenlerin söz konusu olduğunu keşfetmiş. Çalınan Dikkat’te Hari bu nedenleri detaylarıyla ele almanın yanı sıra, dikkatimizi geri kazanmanın yollarına kafa yoruyor.

''Cok beğendim. Telefon ile alakali dusunmemi ve hayatimi kaliteli yasamam konusunda hem felsefi hem iraddi olarak bilinclendirdi. Kolay okunabilir bir kitap.''

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Üç Cisim Problemi - Cixin Liu

Gizli bir askeri proje, uzaylılarla iletişime geçmek için uzaya sinyal gönderir. Bu sinyali yakalayan, yıkımın eşiğindeki bir uygarlık ise Dünya'yı kendisi için istemektedir.

''Kesinlikle sürükleyici nefessiz okuyacağınız bir seri olmuş, Dizisini kitabı okuduktan sonra gördüm ve izledim , kitap çok daha keyifliydi.''

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Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate

Hastalık, rahatsız edici bir durumdur. İnsanın sağlıklıyken çok da farkında olmadığı yaşamsal önemdeki fizyolojik ve psikolojik süreçlerine ciddi bir darbe vurur. Özellikle de kronik hastalığı olan biri, vücudunun sınırlarını bu hastalık yoluyla fark etmeye başlar. Eskilerin bilgeliğine dayanan sezgiler ve öğretiler, fiziksel rahatsızlıkları kişinin kişilik yapısıyla, psikolojik durumuyla, özellikle de stresle ilişkilendirir. Oysa modern tıp, söz konusu zihin ve beden olduğunda, kişinin hastalık başlamadan önceki duygusal şartlarını veya bunların hastalığın seyrini ve nihai durumunu nasıl etkilediğini gözden kaçırabilmektedir.

Bu kitap stresin, özellikle de çocukluk yıllarımızdan gelen ve özbenliğimizin bir parçası zannedilebilecek kadar derin ve ustaca yerleştirilmiş şartlanmalar sonucunda bilinçsizce yarattığımız gizli streslerin sağlığımız üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

''Kronik bir hastalığa yakalanmadan önce okunup tez zamanda terapiye gidilmesine sebep olan bir kitap. Başucu kitabı dönüp dönüp okunması gerekiyor.''

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