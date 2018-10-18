Otomobil Markalarının En Farklı Renklere Sahip 13 Modeli

Günümüzde beyaz, siyah ve gri otomobiller her ne kadar trafiğin çoğunu oluştursa da üreticilerin çok farkı ve ilgi çekici başka renk çeşitleri de mevcut.

Yapılan araştırmalara göre satışı yapılan otomobillerin yarısından fazlası beyaz renge sahip. Beyazı hemen ardından gri renkli otomobiller takip ediyor. Filo satışlarının büyük rol oynadığı bu durum, trafikte tek düzeyliğe yol açtı. Çoğu zaman büyük otoparklarda yan yana durmuş onlarca beyaz otomobil görebilirsiniz. Gel gelelim bu durum her model için böyle değil. Otomobil üreticilerinin ürettiği çok özel renkli araçlar da var.

Cehennem Yeşili

Mercedes-Benz’in AMG GT-R modelinde kullandığı bu göz alıcı renk adını Nürnbürging pistinden almış

Refleks

İngiliz spor otomobil üreticisi TVR'nin ürettiği bu renk aslında bir çok rengin karışımından oluşuyor.

Mandaline Çığlığı Sarısı

Ford Focus ST ile güzel bir ahenke girmiş burenk turuncu ile sarı arasına sıkışmış durumda.

Avangart Bordo

Fiat 500 gibi küçük bir otomobili bir nebze büyük gösteren bu renk oldukça başarılı!

Pastel Ruj

Mat tonlar sevenler için Toyata'nın alternetifi..

Turkuaz

Yani Şair Ford burada demek istiyor ki kalbinizi çalar gider..

Şeftali

Opel Adam, sadece farklı tarzı ile değil renk seçenekleri ile de rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor.

Çılgın Mor

Twitch.tv temasında olan bu renk göze o kadar da çılgın gelmiyor oysa ki.

Bomba Sarı

Bu şey değil mi, Lüks Taksi?

Rossa Corsa Kırmızısı

Kırmızıya can veren model Ferrari.

Estoril Mavisi

Her cadde gencinin içinde yatan o meşhur renk.

Fıstık Yeşili:

BMW E46 M3 ile hayatımıza giren bu renk hayesinde, bir nesil genç petrolhead'ler fıstık yeşili sevmeye bile başlamıştı.

Son olarak bu çok özel gri:

FK8 Civic ile hayatımıza giren bu renk Civic'e güzel bir heyecan katmış.