Artık Bir Yandan Otomobil Sürerken Bir Yandan ChatGPT ile Sohbet Edebileceksiniz

Apple'ın iOS 26.4 güncellemesi iPhone'lar gelen yeni özelliklerin yanı sıra sürüş deneyimini de kökten değiştirecek gibi.
Yeni güncelleme ile birlikte ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi yapay zekâ uygulamaları artık CarPlay’e entegre olabilecek. Yani artık sürüş sırasında eller serbest şekilde yapay zekâ ile konuşmak mümkün olacak.
İçerikten Görseller
Peki bu nasıl olacak?
- Uygulamalar doğrudan sesli modda açılacak
- Ekranda metin veya görsel gösterilmeyecek
- Sürücünün dikkatinin dağılması engellenecek
Şimdilik Siri varsayılan asistan olmaya devam edecek. Yani müzik açma veya arama yapma gibi temel işler hâlâ Siri ile gerçekleştirilecek.
