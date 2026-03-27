Artık Bir Yandan Otomobil Sürerken Bir Yandan ChatGPT ile Sohbet Edebileceksiniz

iOS 26.4 güncellemesi ile birlikte yapay zekâ uygulamaları artık CarPlay'e entegre edilebilecek.

Apple'ın iOS 26.4 güncellemesi iPhone'lar gelen yeni özelliklerin yanı sıra sürüş deneyimini de kökten değiştirecek gibi.

Yeni güncelleme ile birlikte ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi yapay zekâ uygulamaları artık CarPlay’e entegre olabilecek. Yani artık sürüş sırasında eller serbest şekilde yapay zekâ ile konuşmak mümkün olacak.

Peki bu nasıl olacak?

Uygulamalar doğrudan sesli modda açılacak

Ekranda metin veya görsel gösterilmeyecek

Sürücünün dikkatinin dağılması engellenecek

Şimdilik Siri varsayılan asistan olmaya devam edecek. Yani müzik açma veya arama yapma gibi temel işler hâlâ Siri ile gerçekleştirilecek.