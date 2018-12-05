Otomotiv Dünyasının İki Devi Güçlerini Birleştiriyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford ve Alman devi Volkswagen, birlikte yeni çalışmalara imza atacaklarının sinyallerini verdi.

Son yıllarda, büyük otomobil üreticileri ortaklık anlaşmaları yaparak farklı konseptlere imza atıyorlar. Renault-Nissan gibi hisse bazında birleşmelerin yanı sıra, bazı otomobil firmaları da ürettikleri parçaları iki farklı markanın farklı modellerinde kullanmak üzere anlaşıyorlar.

Amerikan devi Ford ile Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticisi Alman VW firmalarının iş birliği yapacağı fısıltıları sektör içinde uzun zamandır dolaşıyordu. Senenin başlarında aralarında bir mütabakat antlaşması da imzalayan bu iki dev şirket, ortaklıklarını tahmin edilenden de farklı bir yöne doğru taşıyabilir gibi gözüküyor.

VW CEO'su Herbert Diess'un yaptığı açıklamalara göre, her iki şirket arasında olumlu şekilde ilerleyen kuvvetli pazarlıklar devam etmekte. Diess aynı zamanda çıkacak kararlar ile Amerikan otomobil endüstrisinin daha da kuvvetleneceğine işaret etti. Şirketinin ABD topraklarında ikinci bir montaj fabrikası da kuracağının haberi geldi. Anlaşmalar olumlu sonuçlanırsa, VW marka araçların üretimi hali hazırda az kullanılan Ford fabrikalarında üretilebilecek.

Anlaşmanın asıl hedefinde ise iki şirketin de hafif ticari araç piyasası için özellikle Avrupa'da daha fazla araç ve farklı modeller üretmek var. Ford Ranger gibi bazı modellerde kullanılan platformları da ortak kullanarak, üretimde zamandan tasarruf etmek de bir diğer hedef.