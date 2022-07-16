Otomotiv fiyatlarında indirim bekleyenlere kötü haber geldi. TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, görüşlerini paylaştığı açıklamada otomotivde ÖTV-KDV indiriminin uygulanmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.

Otomotiv sektöründeki fiyat çılgınlığı, her ne kadar popülerliğini zaman zaman kaybetse de gündemden asla düşmüyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda kulislerde otomotivde ÖTV-KDV indirimi yapılacağı konuşuluyordu, ya da en azından böyle bir söylenti ortaya çıkmıştı.

TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, maalesef acı haberi verdi ve dizel, benzinli veya LPG’li araçlarda ÖTV-KDV indiriminin yapılmayacağını öngördüğünü belirtti. Gelin açıklamanın detaylarına beraber göz atalım.

‘Bayi 100 araç sipariş ediyor, 20 tane geliyor. Nasıl indirim olsun?’

Tobb Meclis üyeliğinin yanı sıra aynı zamanda Kocaeli Oto Ticaret Merkezinin başkanı da olan Fahrettin Batı, otomotive gelecek olan ÖTV-KDV indirimi hakkında tam olarak şunları söyledi: “Otomobil bayisi 100 araç sipariş ediyor ama 20 araç geliyor. 100 araç satılmak için isteniyorsa ve 20 geliyorsa devlet olmayan aracın nasıl indirimini yapabilir? Bu doğru bir şey değil. Bu indirimi de kimse beklemesin.”

Fahrettin Batı, sıfır aracın yanı sıra başka konulara da değindi. Kendisinin dediğine göre ikinci el araç piyasası şu anda durgun olsa da önümüzdeki aylarda bir hayli hareketlenecek. Devletin elektrikli araçlarda ÖTV indirimine gitmesini olumlu bulan Batı, yerli elektrikli araç TOGG’un satışlarının bundan olumlu etkileneceğini düşünüyor.

Batı’nın son öngörüsü ise araç fiyatlarının artık daha da fazla zamlanmayacağı, bu şekilde kalacağı yönünde. Yani indirim bekleyenlere kötü haber ancak en azından daha da yükselmeyecek olması biraz sevindirici. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.