Yeni nesil iletişim 5G ile otonom araçlar risk altına giriyor.

Mobil ağların beşinci nesli olarak da bilinen 5G, siber güvenlik devi Avast’ın kıdemli araştırmacısı Martin Hron’a göre otonom araçları olduklarından daha korunmasız bırakabilir. Yaptığı bir röportajda Hron, şu an bir yorum yapmak için erken olsa da, bu gibi teknolojiler geniş ölçeklere yayıldığı zaman sorunların artabileceğini belirtti ve “Şu an için söylemek fazlasıyla zor ancak 5G teknolojisinin, otonom araçların parçalarını ve sistemlerini dünyanın başka kısımlarından bağlantılara açarak (siber) saldırı yüzeyini artırması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Oluşabilecek saldırıları özetlerken araçların yapay zekâ ile çalışacağını tekrardan hatırlatan Martin Hron, araçlara aslında yolda bir yaya varmış gibi bir veri gönderilirse araçların kandırılabileceğini belirtti. Bunun gibi saldırıların ciddi sorunlar oluşturabileceği şu an için kanıtlanmış olmasa da yapay zekâ tabanlı teknolojiler tek bir merkez yerine bir sistem ya da bilgisayar ağı gibi çalıştığı için saldırı yüzeyinin çok daha geniş olduğunu aktarıldı.

Avast, bunun gibi saldırılar için önlemler alınması gerektiğini geçmişte de belirtmişti. Aynı zamanda birçok uzman “Otonom araç endüstrisi, olası saldırıları engellemek için araçların birbiri arasında kurduğu çevrimiçi iletişimi ciddi şekilde koruma altına almalı” açıklamasında bulundu.