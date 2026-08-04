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Otonom Sürüş Sırasında Kaza Yapan Bir Tesla, İkiye Bölündü!

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Otonom modda olduğu iddia edilen bir Tesla, karıştığı kazada ikiye bölündü.

Otonom Sürüş Sırasında Kaza Yapan Bir Tesla, İkiye Bölündü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla otomobillerin otonom sürüş modunda iken yaptığı kazalar en çok tartışılan konulardan biriydi. Şimdi ise yine otonom sürüşte olduğu iddia edilen bir Tesla kazası gündem oldu. ABD’de gerçekleşen bu kazada, bir Tesla’nın korkutucu bir şekilde ikiye ayrıldığı görüldü.

Washington eyaletinin Issaquah kentinde meydana gelen olayda Tesla, sürücünün beyanına göre FSD (Tam Otonom Sürüş) modundaydı. Kazaya karışan aracın bir Tesla Model X olduğu görüldü.

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Otonom Sürüş Sırasında Kaza Yapan Bir Tesla, İkiye Bölündü!
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Tesla, 2’ye bölündü

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Olayda Tesla Model X’in aniden karşı şeride yöneldiği ifade edildi. Araç, karşı yönden gelmekte olan bir Cadillac Escalade ile kafa kafaya sayılabilecek bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tesla yol kenarındaki hendeğe savruldu. Aracın hızı, ağırlığı ve hendeğe düşmesinin birleşimi sonucunda Tesla Model X'in arka kısmının yaklaşık üçte biri gövdeden tamamen koptu.

Meydana gelen bu büyük fiziksel hasara ve kaza şiddetine rağmen olayda ölen ya da yaralanan olmaması büyük bir şans olarak kayıtlara geçti. Modern elektrikli araçlarda batarya paketleri tabanda yer aldığı ve gövde torku yüksek olduğu için şiddetli çarpışma ve savrulmalarda araç gövdesi belirli kırılma noktalarından ayrılabiliyor. Ancak bu tür kazalarda yolcu kabininin bütünlüğünü koruması can kaybını önleyen en kritik faktör.

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Olay yerine gelen polisin aktardığı bilgilere göre sürücü kaza esnasında FSD sisteminin aktif olduğunu iddia etti. Tabii ki Tesla’nın bu sistemin denetimli olması gerektiğinin altını çizdiğini belirtelim. Tesla, bu sistemin tamamen otonom olmadığını, sürücünün yol durumunu kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde anında müdahale etmesi gerektiğini vurguluyor. Soruşturmanın bir sonraki aşamasında uzmanlar ve emniyet güçleri, aracın telemetri verilerine, yazılım versiyonuna, kaza anındaki hızına ve sürücünün müdahale edip etmediğine odaklanacak.

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