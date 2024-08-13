Bakan Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin e-Devlet üzerinden ödenebileceğini açıkladı. Vatandaş, otoyol geçiş ücretleriyle ilgili işlemlerini artık daha kolay yapabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknik olarak tüm sürücüleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yeni bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, sürücülerin geçiş ücretlerini e-Devlet üzerinden ödeyebileceklerini duyurdu.

“Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler.” ifadesini kullanan Bakan Uraloğlu, böylelikle vatandaşa daha iyi bir hizmet sunulacağını belirtti.

Mevcut hizmetlerin kullanımı kolaylaştırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tek açıklaması, otoyol ödemelerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin değildi. Bakan Uraloğlu, mevcut hizmetlerde de iyileştirmeler yapılacağını söyledi. Böylelikle vatandaş, daha kullanıcı dostu hizmetlere erişebilecek. Bakan Uraloğlu'nun bu konudaki açıklaması da şöyleydi:

Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup, bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek.