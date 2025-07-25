Otomobiller için yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Firmalar da bunu takiben fiyat listelerini güncellemeye başladı. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen otomobiller...

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası tüm firmalar fiyat listelerini "Güncelleniyor" olarak erişime kapattı. Renault, Toyota gibi ülkemizde fazlasıyla popüler olan bazı markalar neredeyse 1 gün geçmiş olmasına rağmen yeni fiyat listelerini hala açıklamadı.

Bu içeriğimizde, ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyat listelerini açıklayan markaların indirim alan modellerini bir araya getiriyor. Aşağıdaki fiyatların kampanyasız satış fiyatları olduğunun altını çizelim. Örneğin Egea Sedan modeli, indirim kampanyasıyla 944.000 TL'ye kadar düşüyor ancak bu kampanya sınırlı sayıda araçla kısıtlı olduğundan fiyat listesindeki rakamları derlemeyi tercih ettik.

ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen otomobil modelleri

Model 1 Temmuz Fiyatı ÖTV Düzenlemesinden Sonra Fiyatı Egea Sedan 1.104.900 TL 1.044.131 TL (5.50%) Corsa 1.299.000 TL 1.267.000 TL (2.46%) Frontera 1.755.000 TL 1.723.000 TL (1.82%) X-Trail 3.245.700 TL 3.094.700 TL (4.65%) Polo 1.708.000 TL 1.661.000 TL (2.75%) T-Cross 1.938.000 TL 1.885.000 TL (2.73%) Taigo 1.844.000 TL 1.794.000 TL (2.71%) Jazz e:HEV 1.625.000 TL 1.580.000 TL (2.77%) SEAL U EV 2.690.000 TL 2.403.250 TL (10.66%) C3 Aircross SUV 1.650.000 TL 1.625.000 TL (1.52%) C4 1.735.000 TL 1.695.000 TL (2.31%) C4 X 1.810.000 TL 1.770.000 TL (2.21%)

ÖTV oranları artmasına rağmen otomobillerin fiyatı neden düştü?

Aslında bunun temel sebebi, ÖTV oranları artırılırken matrah seviyelerinin de artmış olması. Küçük bir farkla yüksek vergi diliminde yer alan modeller, matrahlar arttıktan sonra yeniden bir alt vergi dilimine girdi. Bu sayede pek çok modelin fiyatında küçük de olsa indirim görmüş olduk. Örneğin: Egea, öncesinde %80 ÖTV diliminde yer alırken düzenlemeden sonra %70'lik ÖTV dilimine girdi.

Biz içeriği hazırladığımızda popüler pek çok otomobil markası yeni fiyat listelerini hala açıklamamıştı. Diğer markalar da yeni fiyatlarını açıkladıklarında içeriğimizi güncelleyeceğiz.