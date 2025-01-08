CES 2025'te Nintendo Switch 2 maketi sergilendi. Daha büyük ekran ve ek USB-C bağlantı noktasıyla dikkat çekti.

Nintendo Switch 2'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir aksesuar üreticisi, CES 2025 etkinliğinde konsolun maketini ve aksesuarlarını sergiledi.

Nintendo Switch 2'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler paylaşıldı. Sızdırılan görsellerde daha büyük bir ekrana ve ek USB-C bağlantı noktasına sahip olduğu görülüyor.

Nintendo Switch 2'nin nisan ayında gelmesi bekleniyor

CES 2025'te yer alan aksesuar üreticisi Genki, Nintendo Switch 2 için hazırladığı yeni manyetik Joy-Con kontrolcüleri ve dock'unun yer aldığı bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda görülen konsolun gerçek bir prototipe dayandığı iddia edildi. Orijinal modele kıyasla daha büyük bir tasarıma ve üst kısımda ek bir USB-C girişine sahip olduğu belirtiliyor.

CES 2025'te ürünlerini sergileyen bazı aksesuar üreticileri, Nintendo Switch 2'nin nisan ayında piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bazı üreticiler konsolun kara piyasada satışa sunulduğunu öne sürse de, yazılıma dair herhangi bir sızıntı veya resmi bilgi paylaşılmış değil.

Nintendo'nun Switch 2'yi henüz resmi olarak duyurmamış olması, konsol hakkındaki sızıntı ve söylentilerin artmasına neden oluyor. Tüm bu gelişmeler ise resmi tanıtımın çok yakında yapılabileceğini gösteriyor.

İşte o görüntüler: