Korkutan Gelişme: Oyun, E-kitap ve Dijital Aboneliklere 'Gümrük Vergisi' Gelebilir!

Dünya Ticaret Örgütü'nün yıllardır yürürlükte olan dijital ürünlere gümrük vergisi yasağı, Türkiye ve Brezilya'nın karşı çıkmasıyla şimdilik sona erdi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün yıllardır yürürlükte olan dijital ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını yasaklayan küresel düzenlemesi, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca sona erdi. Kamerun’un Yaoundé kentinde düzenlenen toplantıda 160’tan fazla ülke, yasağın uzatılması konusunda anlaşamadı.

ABD, dijital yayınlar ve indirmeler üzerinden vergi alınmasını engelleyen bu yasağın kalıcı hâle getirilmesini isterken, Türkiye ve Brezilya bu talebe karşı çıktı. Şu anda taraflar, ortak bir noktada buluşabilmiş değil.

Dijital ürünlere gümrük vergisi gelebilir

Eğer taraflar uzlaşmaya varamaz ve masadan karar yasağın kalkması yönünde çıkarsa gelecek süreçte dijital ürünlere ek olarak “gümrük vergisi” benzeri vergiler getirilebilir.

Önceden Türkiye'nin de dâhil olduğu bu uluslararası anlaşma gereği, dijital ürünlere gümrük vergisi veya benzeri vergiler getirmek mümkün değildi.

Türkiye’de şu an dijital ürünler nasıl vergilendiriliyor?

Ülkemizde dijital ürünler hâlihazırda zaten “vergisiz” değil. Şu anda mevcutta yürürlükte olan vergiler şu şekilde:

%20 KDV → oyun, e-kitap, dijital abonelikler

%7,5 Dijital Hizmet Vergisi (DHV) → Google, Apple, Netflix gibi büyük platformlara uygulanıyor

Yani bugün bile bir oyun aldığımızda, bir e-kitap satın aldığımızda veya Spotify ve Netflix gibi platformlara abone olduğumuzda bu vergileri ödemekle yükümlüyüz.

Peki gümrük vergisi eklenirse hangi ürünler etkilenecek?

Eğer gümrük vergisi veya benzeri bir vergi bu dijital ürünlere getirilirse en çok etkilenme potansiyeli olanlar elbette oyunlar.

Oyunlarda bulunan %20 KDV dâhil fiyat politikası, gelecekte ek dijital ithalat vergisi de eklendiğinde daha yüksek fiyatlarla karşılaşmamıza yol açabilir.

Aynı şekilde e-kitap, yazılım ve dijital aboneliklerde de mevcut DHV'nin yanı sıra getirilecek yeni vergi ile birlikte daha yüksek fiyatlarla karşılaşmamız muhtemel.