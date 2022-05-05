Oyun için En Popüler İşlemci ve Ekran Kartı - Mayıs 2022

Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçları açıklandı. Nisan ayı verilerine göre oyuncuların ekran kartı ve işlemci noktasındaki tercihleri yine NVIDIA ve Intel oldu. AMD, son yıllardaki ataklarına rağmen rakiplerine yanaşamıyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformu Steam, oyunculardan topladığı veriler ile en popüler işlemci ve ekran kartı markalarının hangileri olduğunu belirledi. Nisan ayı verilerine dayanan istatistikler, NVIDIA'nın ekran kartı kategorisinde, Intel'in ise işlemci cephesinde zirvede kalmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Gelin Steam'in paylaştığı istatistiklere hep birlikte bakalım.

Oyunculardan toplanan verilere göre Steam kullanıcılarının yüzde 75,85 gibi çok ciddi bir bölümü NVIDIA tarafından piyasaya sürülen ekran kartlarını kullanıyor. Bu bağlamda en popüler ekran kartı modeli ise NVIDIA GeForce GTX 1060. Tüm Steam kullanıcılarının yüzde 6,94'lük bölümü bu ekran kartını kullanıyor. NVIDIA'ya karşın AMD tarafından üretilen ekran kartlarını kullanan oyuncuların oranı ise yüzde 15,02 seviyelerinde kalmış durumda.

AMD, rekabetçi yapısına rağmen Intel'e yanaşamıyor

Steam'in paylaştığı verilere göre oyuncuların yüzde 68,21'lik bölümü Intel tarafından piyasaya sürülmüş işlemcileri tercih ediyor. AMD kullanıcılarının oranı ise yüzde 31,79 olarak kayıtlara geçti. AMD, son yıllarda dikkate değer atılımlar yapmış ve Intel'i köşeye sıkıştırmış olsa da oyuncular tarafından tam anlamıyla kabul görmemiş gibi görünüyor. Önümüzdeki yıllarda bu durumun değiştiğini görebiliriz. Steam'e göre oyuncuların en çok tercih ettikleri işlemci hız aralığı ise 2,3 Ghz-2,69 Ghz aralığı.

Windows 11, Windows 10'un yerini almaya başladı

Oyuncuların işletim sistemi tercihlerine baktığımızda Windows'un açık ara önde olduğunu görüyoruz ki bu pek de şaşırtıcı bir şey değil. Ancak burada dikat çeken husus Windows 11. Kısa bir süre önce piyasaya sürülen işletim sistemi, yavaş yavaş Windows 10'un yerini alacak gibi görünüyor. 2022'nin sonuna geldiğimizde, Windows 11 ile Windows 10 popülaritesinin eşitlendiğini görebiliriz gibi duruyor.

Steam'e göre oyuncuların en çok tercih ettiği donanım ve yazılımlar

En popüler ekran kartları şöyle