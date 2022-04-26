Bir süredir Steam Deck'e gelmesi planlanan Windows 11, nihayet test aşamasından çıktı ve resmi olarak konsola geldiği duyuruldu.

Valve’ın taşınabilir oyun konsolu Steam Deck, geçtiğimiz günlerde bir oyuncunun konsola ekran kartı bağladığı videoyla gündem olmuştu. Yeterince ilgi görmediği düşünülen konsolla ilgili oyuncular, farklı kullanım yöntemleri denemeye devam ederken Windows’tan beklenen hamle geldi.

Bir süredir Steam Deck’e Windows 11 işletim sürümünün geleceği haberleri hız kazanmıştı. Microsoft’un yeni işletim sistemi test aşamasından nihayet çıktı ilgili beklenen haber bugün resmi olarak açıklandı. Ancak çok sayıda kullanıcının aklında Windows 11’e geçmekle ilgili soru işaretleri var. Peki Steam Deck’e Windows 11 indirmeye değer mi?

Windows 11 ile Steam Deck’inizin güç tasarrufunu sağlayabilirsiniz

Test aşamasında başarılı sonuçlar elde edilen Windows 11, fTPM desteğiyle birlikte Steam Deck’e resmi olarak geldi. Bazı kullanıcılarınsa işletim sistemini indirmek ile ilgili tereddütler var. Konsol, şu anda olduğu haliyle de oldukça beğeniliyor ve kullanışlı bulunuyor. Bu sebeple de yeni bir işletim sistemine geçmek oldukça zahmetli olarak görülebiliyor. Ancak indirmenize değebilecek bazı özellikleri var.

İşletim sistemine geçen kullanıcıların hoşuna gidecek bu özelliklerin başında; boşta veya çok düşük güç kullanımlarınızda konsolunuzun pil ömrünün artırılması ve güç tasarrufu modu geliyor. Bununla birlikte işletim sistemine geçen kullanıcılar, güç tasarrufu yapmak için gölgelendirme seçenekleriyle karşılaşacak. Gölgelendirme seçeneğine Hızlı Erişim Menüsü’nden ulaşabilir ve oyunlarınızda 2x2 Değişken Hızlı Gölgelendirme kullanmayı seçebilirsiniz. Aynı zamanda Windows 11 ile birlikte oyunlardaki uyumluluk sorunlarının da önüne geçilmiş olacak.

Her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da Windows 11, Steam Deck’e pek çok özellikle birlikte geldi. Bunların pek çoğunun oldukça kullanışlı özellikler olduğu düşünüldüğünde de işletim sistemini indirmek için sabrettiğinize değebilir. Windows 11’le birlikte gelen tüm yeni özelliklere de buradan ulaşabilirsiniz.