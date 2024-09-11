Japonya'da yapılan bir araştırma, oyun oynamanın kişilerin zihinsel sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini gösteriyor.

Oyun oynamak geniş kitlelere yayıldığından bu yana oyunların iyi mi yoksa kötü mü olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor. Japonya'da yapılan ve tam 100 bin katılımcının yer aldığı dev bir araştırma, oyun oynamanın ve hatta sadece bir oyun konsoluna sahip olmanın kişilerin zihinsel sağlığına olumlu etki ettiğini ortaya koydu.

2020 Aralık ile 2022 Mart arasında, yaşları 10 ile 69 arasında değişen 100 bin katılımcının yer aldığı araştırma, o dönemde PlayStation 5 ve Nintendo Switch gibi konsollara erişimin kişisel zihinsel sağlıklarına olumlu etkisi olduğunu meydana çıkardı.

"Araştırmamız klişelere meydan okuyor"

Araştırmanın yazarlarından Nihon Üniversitesi Araştırmacısı Hiroyuki Egami, “Bulgularımız, oyun oynamanın zararlı olduğuna veya yalnızca geçici bir coşku sağladığına dair yaygın klişelere meydan okuyor. Oyun oynamanın, geniş bir birey yelpazesinde zihinsel sağlığı ve yaşam memnuniyetini artırabileceğini gösterdik," ifadesini kullandı.

Araştırmaya göre hem Nintendo Switch hem de PlayStation 5 sahibi olanlar, olmayanlara kıyasla daha iyi zihinsel sağlığa sahip oluyor. Hatta PS5 sahiplerinin yaşam memnuniyetlerinde de artış bulunuyor. Ayrıca ergenler Switch'ten daha büyük fayda görüyor.

Araştırmacılar ayrıca oyun oynamanın faydalı olması için "ölçülülük" tavsiyesinde bulundu. Araştırmaya göre oyun oynamanın olumlu etkileri, üç saatlik oyun seansından sonra azalmaya başlıyor. Çalışmada ekip, video oyunlarının, pandemi gibi zor zamanlarda muhtemelen bir tür stres rahatlatma sağladığını belirttiler. Oyun oynamak başarı hissini artırabiliyor, sosyal becerileri geliştirebiliyor ve kaçış hissi sunabiliyor.