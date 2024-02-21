Türkiye Oyun Sektörü Raporu yayımlandı. 350 sayfalık kapsamlı raporda, Türkiye'de video oyun dünyasına ilişkin açıklamaları gözler önüne seriyor. Raporda, oldukça detaylı veriler bulunuyor.

2015 yılında kurulan ve Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ile Avrupa'da da hizmet vermekte olan "Gaming in Turkey" ekibi, 2023 yılına ilişkin "Türkiye Oyun Sektörü Raporu"nu yayımladı. Video oyun dünyasına ilişkin oldukça detaylı veriler sunan rapor, özellikle de bu sektöre giriş yapmayı düşünen firmalar için kritik önem arz ediyor. Ayrıca gençler, Türkiye Oyun Sektörü Raporu ile espor dünyasının geldiği son noktayı anlama fırsatı yakalamış olacaklar.

350 sayfalık kapsamlı rapor, Türkiye'deki oyunseverlerin bu sektöre genel yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Öte yandan; Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı, oyuncuların alışkanlıkları, yaptıkları harcamalar ve en çok indirilen oyunlar da Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2023'te yer alıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve raporda öne çıkan bazı hususlara yakından bakalım.

Nüfusun yarısından fazlası oyun oynuyor!

Gaming in Turkey tarafından yapılan araştırmaya göre 2023 yılında mobil, PC ve konsol platformlarında oyun oynayanların sayısı, 47 milyonu geçmiş durumda. Bu oyunculardan elde edilen hasılat ise 580 milyon dolara dayanmış durumda. Ancak 2023 yılı verileri ile 2022 yılı verilerini karşılaştırdığımızda aktif oyuncu sayısının arttığını, yapılan harcamanın ise azaldığını görüyoruz. Zira geçtiğimiz yıl 44 milyonu aşkın oyuncu, 625 milyon dolarlık hasılata ulaşmıştı.

Türkiye'de oyun oynayan hemen herkes, mobil oyun da oynuyor

Ülkemizdeki mobil oyuncu sayısı, tahminlere göre 44 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Bu da oyun oynayan neredeyse herkesin, mobil oyun da oynadığını gözler önüne seriyor. Türkiye'de PC oyunu oynayanların sayısı 20 milyon civarındayken konsol sahiplerinin sayısı, 11 milyon seviyesinde. Öte yandan; 2022 yılına kıyasla 2023 yılında mobil oyun oynayanların sayısı arttı. Konsol ve PC oyuncularının sayısı ise azaldı.

Oyun oynamak, gençler arasında daha yaygın

Gaming in Turkey araştırmasına göre Türkiye'de oyun alışkanlığı, daha çok gençler arasında yaygınlaşmış durumda. Çünkü oyuncuların yüzde 35 ila yüzde 40 aralığındaki kesmi, 25-34 yaş arasında bulunuyor. 18-24 yaş aralığının oranı ise yüzde 25 ila yüzde 30 arasında. 35-44 yaş grubu yüzde 25 ila yüzde 27'lik kısmı oluştururken 45 yaştan büyüklerin oranı yüzde 10 seviyesinde kalıyor. Yaş ilerledikçe, insanın hevesi kaçıyor diyebiliriz...

Kadınlarla erkek oyuncular arasında küçük bir fark var

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2023'e göre oyuncuların, cinsiyetlere göre dağılımında ciddi bir fark yok. Buna göre Türkiye'deki oyuncuların yüzde 55'ini erkekler, yüzde 45'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Oyun oynamakla gelir arasında sıkı bir bağ bulunuyor...

Araştırmalar kapsamında, Türkiye'de oyunsever olmakla elde edilen gelir arasında sıkı bir bağ olduğunu görüyoruz. Zira Türkiye'deki oyuncuların yüzde 70 gibi çok ciddi bir bölümü, yüksek gelir düzeyine sahip olan bireylerden oluşuyordu. Buna karşın; orta gelirli olduğunu beyan edenlerin oranı, sadece yüzde 25. Hem oyun oynayıp hem düşük gelirli olanlar ise yüzde 5'lik küçük bir dilimde yer alıyorlar. Bu veriler, 2022 ila 2023 yılı için benzerlik gösteriyor.

Gaming in Turkey tarafından hazırlanan raporun tamamına ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.