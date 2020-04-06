Ücretsiz Oyun Siteleri: En İyi 20 Tarayıcı Oyun Sitesi

Oyun siteleri, tarayıcınız üzerinden hiç bir kurulum yapmadan rahatça oynayabileceğiniz yüzlerce oyun sunmakta. Fazla uğraş gerektirmeden basitçe oynanan bu oyunlar eğlenceli vakit geçirmeye ve can sıkıntısını gidermeye birebir. Neredeyse her kategoriden oyuna yer verdiğimiz 20 oyun sitesi listemizi sizler için derledik

Tarayıcı üzerinden oynayabileceğimiz oyunlar, insanı çok fazla uğraştırmadan eğlenceli vakit geçirmemizi sağlayan en kolay aktivitelerden biri. Bilgisayara indirip oynadığımız oyunların aksine bu oyunlar, yüksek sistem gereksinimleri gerektirmeden gayet basit ama bir o kadar da eğlenceli oyunlar oynamamızı sağlıyor.

Birçok farklı kategoride oyun sunan oyun siteleri, yediden yetmişe her yaşta insanı düşünerek çok geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Basit bir bulmaca oyunundan araba yarışına kadar tarayıcınız üzerinden oynayabileceğiniz 20 oyun sitesine, haberimizdeki başlıklarda verdiğimiz linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oyun siteleri:

Miniclip

Slither.io

Dark Orbit

The Wiki Game

Doom

Line Rider

Geoguessr

Tequila Zombies

Quick Draw

Street Skater

Spelunky

Town of Salem

Hot Wheels

Kongregate

Cube Slam

Gartic.io

Oyunus

Mmogames

1001 Oyun

Oyunskor

En popüler 5 oyunu:

8 Ball Pool

Agar.io

Flipmaster

Krunker.io

Soccer Stars Mobile

Yıllardır oyun siteleri denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Miniclip’in sunmuş olduğu oyun yelpazesi gerçekten de çok geniş. Uzun yıllardır severek oynanan oyunlara bünyesinde yer veren bu oyun sitesi eğlenceli vakit geçirmek için birebir.

Yılların oyunu Slither.io’da amaç çok basit; düşmanlarınızı yiyerek sunucunun en büyük solucanı olmalısınız. İlk bakışta gayet basit bir oyun olarak gözükse de gittikçe artan rekabet ve başkalarını yeme çabalarınız sizi oyuna bağımlı hale getirecektir.

Oyun siteleri denilince akla ilk gelen bir diğer isim ise Darkorbit. Hem oyunun içinde maceradan maceraya atlayayım, hem de çok oyunculu bir online oyun olsun diyorsanız Darkorbit Reloaded tam da size göre. Kaptanı olduğunuz geminizle görevleri tamamlarken bir yandan da tüccarlar ve uzaylılar arasındaki savaşa katılabilirsiniz

Vikipedi’de bilgi almanın dışında oyun da oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Oyundaki amaç, size verilen konunun üzerinden doğru kaynağa ulaşmak için sayfalar arası seçim yapmanız. Oyun şu anlık maalesef sadece İngilizce oynanıyor, ancak hem genel kültürünüzü hem de yabancı dilinizi geliştirmek için birebir.

25 yıl önce piyasaya sürülen bu oyunu tanıtmaya gerek bile yok. Bir zamanların efsanevi birinci şahıs nişancı oyununu artık tarayıcınızda da ücretsiz olarak oynamanız mümkün.

Çevrimiçi simülasyon oyunu olan Linerider’da amaç çok basit; karşınızdaki sürücünün ilerleyebilmesi için bir yol çizmeniz gerekiyor. Oyun, çok basit olmasına rağmen resmen bağımlılık yaratıyor ve yoğun bir günün ardından kafa dağıtmak için birebir.

Gezmeyi seven insanların bayılarak oynayacağı bu oyunda bilgisayarınızın başında oturarak haritada dünyaca ünlü yerlerin isimlerini tahmin etmelisiniz. Oyun, içerisinde Google Sokak Görünümü sistemini kullanıyor ve gezme delisi insanlar için bağımlılık yaratıyor.

Aksiyon ve zombilerle dolu bir oyun sitesi arıyorsanız Tequila Zombie tam da size göre. Oyunun kendisi en az ismi kadar eğlenceli ve komik; bir yandan tekile içerken diğer yandan da zombileri öldürmeniz gerekiyor.

Quick Draw’ı tam olarak oyun diye adlandıramayız ancak keyifli vakit geçirmek istediğinizde tercih edebileceğiniz en güzel aktivitelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda 20 saniye içerisinde bir şeyler çizmeniz gerekiyor ve çizdiğiniz bu şeyi sitenin yapay zekası tahmin etmeye çalışıyor.

Street Skater oyun siteleri listemizin en eğlenceli oyunlarından biri. Eğer kayak yapmaya meraklıysanız, bağımlılık yaratan bu oyuna bakmanızda fayda var. Son derece basit grafiklere sahip bu oyunu oynaması gerçekten de zorlayıcı. Kendi kırdığınız rekoru geçmeye çalışırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz bile.

Spelunky sadece tarayıcı oyunlarının değil bütün oyun camiasının içinde en eğlenceli ve en başarılı oyunlarından biri. Hazine arayışında mağaranın derinliklerine inip keşif yapmanız gereken bu oyun gerçekten de bağımlılık yaratacak cinsten.

Town of Salem’i bugüne kadar oynamadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Arkadaşlarımızla oynadığımız vampir-köylü oyununun bir benzeri olan Town of Salem, 7 ila 15 kişi arasında oynanıyor ve oyundaki amaç köydeki mafya, cadı, kurt adam, seri katil gibi kötü karakterleri bularak köyü kurtarmak.

En popüler 5 oyunu:

Race Car Rush

Track Builder

Pigeon Plopper

HydraRaycer

Smashaopolis

Çocukların ve hatta yetişkinlerin bayıldığı Hot Wheels’in oyun sitesi de mevcut. Sitede filmdeki kadar araba seçenekleri mevcut ve yarıştan pist inşa etmeye kadar toplamda 7 oyun modu bulunuyor.

En popüler 5 oyunu:

Epic Battle Fantasy 5

Swords and Soul

Mutilate-a-Doll 2

Bloons TD 5

Kingdom Rush Frontiers

Kongregate, içerisinde yüzlerce oyun bulunan ve ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra bu oyunları oynayabileceğiniz bir oyun sitesi. En sevilen oyunlarından biri olan Epic Battle Fantasy 5, anime tadında macera ve diyaloglarla dolu bir RPG deneyimi sunuyor.

Tam olarak oyun sitesi demesek de Cube Slam Google’ın tasarladığı Chrome deneylerinden biri. Bugüne kadar alışkın olduğumuz pong oyunu yeniden tasarlanmış oyundaki amaç gelen topa karşılık vererek rakibi yenmek. Son derece basit ancak nostaljik bir görünüm sunan bu oyunda bir yandan rakiplerinizi yenerken bir yandan da becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Gartic.io, online oyuncularla bir odada toplanarak oynayabileceğiniz bi çiz-tahmin et oyunu. Oyunda herkes sırası geldiğinde ekranda verilen nesneyi ya da hayvanı çizmeye çalışırken, diğer oyuncular da doğru tahminlerde bulunarak en yüksek puanı almak zorunda.

En popüler 5 oyunu:

Kelime Avı

Wordabula

Harfilo

Kelime Hazinesi

Deşifre

Bir yandan eğlendirirken aynı zamanda öğretici oyunlara sahip Oyunus, bünyesinde Kelime Avı gibi birçok kelime ve bulmaca oyunları sunuyor. Vakit geçirmek için eğlenirken bir yandan da zihin egzersizleri yapmak isterseniz siteye bir göz atmanızı öneririz. Sitedeki oyunlara ulaşabilmek için öncelikle üye olmanız gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

En popüler 5 oyunu:

Shakes & Fidget

Ram Pressure

Raid: Shadow Legend

Dragon Glory

Archlord 2

MMO türünde oyunların hastasıysanız bu oyun sitesi tam da size göre. Sitede, tarayıcınız üzerinden oynayabileceğiniz MMO ve ROG tarzda oyunların yanı sıra bilgisayarınıza indirip oynayabileceğiniz oyunlarda mevcut.

En popüler 5 oyunu:

Stickman Holder

Murder

Minecraft Classic

Moto X3M

UNO Online

Android platformlarında bulunan çoğu oynayabileceğiniz 1001 Oyun, oyun severleri bu oyunlara ulaşabilmek için emülatör indirme zahmetinden kurtarıyor. Oyunların yüklenmesini beklerken sabırlı olmanız gerekse bile Subway Surfers gibi oyunların tadına bilgisayar üzerinden varmak çok daha farklı olacaktır.

En popüler 5 oyunu:

Subway Clash 3D

Ateş ve Su

Russian Car Driver

Balon Patlat

Traffic Run!

Oyun siteleri listemizin sonunda Oyunskor bulunuyor. Son derece düzenli tasarımı ve içerisinde bulunan yüzlerce oyun sayesinde Oyunskor insanları girdap gibi içine çekmekte çok başarılı. Bu oyun sitesi sadece çocuklara hitap etmekle kalmayıp yetişkinlerin de ilgisini çekebilecek bir sürü oyunu bünyesinde bulunduruyor.