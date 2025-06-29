Oyuncuların %80-90 civarının başladıkları oyunları bitirmediğini biliyor muydunuz? Peki bu durum neden oluyor? Gelin detaylıca inceleyelim.

Yüz milyonlarca insan tarafından oynanan oyunlar, şu anda hayatımızın çok önemli parçası hâline geldiler. Artık boş kaldığımız anlarda en çok tercih ettiğimiz aktivitelerden biri oyun oynamak oluyor. Ancak oyunların oynayan sayısı çok fazla olsa da özellikle hikâyeli oyunları bitirenlerin sayısı oldukça az. Öyle ki araştırmalara göre oyuncuların %80-90 civarı başladıkları oyunları bitirmiyor.

Peki bu şaşırtıcı durumun nedeni ne? Neden sadece %10-20’lik bir kısım oyunları bitiriyor? Eskiden hikâyeli oyunları bitirenlerin sayısı daha fazlayken neden şu anda durum değişti. Bu içeriğimizde aklınıza takılan soruları yanıtlayacağız.

Oyuncular neden oyunları bitirmiyor?

Çok uzun hikâyeler nedeniyle bir süre sonra ilgi kaybı

Sürekli çıkan yeni oyunlar

Sürekli kendini yenileyen online oyunlar

Zor bölümler, sıkıcı görevler, açık dünya yapısı

Çok uzun hikâyeler

Hikâyeli oyunları bitirmek tahmin edebileceğiniz gibi uzun bir zaman alır. Eskiden çıkan oyunlarda bu durum o kadar yaygın değildi. Ancak yeni nesil oyunların birçoğunda çok fazla yapmanız gereken şey olduğu için çok daha uzun hikâyeli oyunlar görebiliyoruz. Bazı oyunları bitirme süresi 60-70 saatlere kadar çıkabiliyor.

Günümüzde insanların dikkat süresinin çok düştüğü aşikar. Zaten kısa formatlı videoların popülerliği de bu yüzden. Artık çok uzun süre tek bir şeye odaklanmak istemiyor insanlar. İşte uzun hikâyeli oyunlardaki sorun da burada başlıyor. Hikâye uzadıkça oyuncunun ilgisi kayboluyor, en sonunda oyunu tamamlamadan bırakıyor.

Sürekli yeni oyun çıkması

Oyun sektörü inanılmaz seviyelere çıkığı için artık yeni oyunları takip edemez hâle geldik. Her sene onlarca, hatta yüzlerce yeni oyunun çıktığını görüyoruz. Hâliyle bu durum, oyunseverleri de etkiliyor. Yeni bir oyun çıktığını gören bir oyuncu o oyunu denemek istiyor, hâlihazırda oynadığı oyunu bırakıyor. Bu da oyunun asla tamamlanamamasına neden oluyor.

Kendini yenileyen online oyunlar

Live service oyun dediğimiz kavram artık oyun sektörünü ele geçirmiş durumda. Call of Duty’den Fortnite’a, CS2’den Valorant’a kadar çok oyunculu online oyunlar kullanıcıların çok daha fazla ilgisini çekiyor. Özellikle de Fortnite gibi yapımların kendini sürekli yenilemesi, düzenli olarak yeni oynanış mekanikleri, sezonlar getirmesi oyuncuların ilgisinin kaybolmamasını sağlıyor.

Zor bölümler, sıkıcı görevler, açık dünya

Hikâyelerin uzunluğundan bahsetmiştik. Ancak uzun olmasalar bile oyuncular hikâyedeki bazı unsurları sevmedikleri için oyunu oynamayı bırakabiliyor. Özellikle de geçilmesi zor görevler ve boss’lar olduğunda bir süre sonra bıkıp denemeyi bırakabiliyorlar. Aynı şey sıkıcı görevler için de geçerli.

Buna ek olarak açık dünya yapısının bazı oyuncuları uzaklaştırdığını da söylemek gerek. Oyunun dünyasında çok fazla yan görev olması, ana görevler dışında yapılacak çok şey olması dikkatlerinin dağılmasına ve oyunu tamamlayamamalarına neden olabiliyor.

Nasıl çözümler sunulabilir?

Çok daha kısa ve yoğun hikâyeli oyunlar bir çözüm olabilir. Son yıllarda bu tarz oyunların da geldiğini sık sık gördük. Firewatch’tan Little Nightmares’e kadar birçok kısa süreli ancak ilgi çekici hikâyeli yapımlar oyuncuların dikkatini çekmeyi başarabiliyor. Buna ek olarak uzun hikâyeli yapımlarda da kullanıcıların ilgisinin çekilmesi, oynanışın zevkli olması gibi şeylere ihtiyaç var.

Oyunseverlerin neden artık oyunları tamamen bitirmeyi tercih etmediğine göz attık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oyunları tamamen bitiriyor musunuz yoksa siz de yarıda bırakanlardan mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.