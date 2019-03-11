Özçekim Yapmak İçin Çitleri Aşan Kadına Jaguar Saldırdı

Özçekim yapmak için bariyerleri aşıp kafesin dibine giren kadına bir jaguar pençesiyle saldırdı. Jaguar, bu olayın ardından öldürülmeyecek.

Bazı kurallara uymak insanlara zor gelse de o kuralların olmasının bir sebebi var. Çalışma alanında baret takılmasının zorunlu olma sebebi, baretlerin göze hoş görünmesi değil çalışanların kafaya darbe almasını önlemektir.

Hayvanat bahçelerindeki bariyerleri geçmeyiniz, hayvanları beslemeyiniz gibi uyarılar da sizi ve hayvanları koruma amacına sahiptir. Arizona’da Wildlife World Zoo adlı hayvanat bahçesini ziyaret eden bir kadın, özçekim yapmak için bariyerleri geçip kafesin dibine kadar yaklaştı. Kafesten uzanan hayvan, kadını kolundan yaraladı.

Sağlık görevlileri tarafından hemen yaralarına müdahale edilen kadın yakınlardaki bir hastaneye götürüldü. Kadının yaralarının hayati bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Hayvanat bahçesi konuyla ilgili bir Tweet atarak durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tweette ayrıca “Lütfen o bariyerlerin neden koyulduğunu anlayın. Bu gece dualarımızı aile için.” yazdı.

İnsanlar ise kadına tepki gösterirken, hayvanat bahçesini ise jaguarı uyutmaları halinde boykot etmekle tehdit ettiler. Wildlife World Zoo ise takipçilerini, hayvana zarar vermeyeceklerini belirterek sakinleştirdi. Bazı insanlar ise hayvanat bahçesine jaguarı uyutmadıkları için teşekkür etti.