İşe alınmak için hayati değer taşıyan özgeçmiş (CV) hazırlamak için artık internet sitelerini kullanmak mümkün. Özellikle yaratıcı tasarımlar ve düzenleme imkanları için internet platformları tercih edilebilir.

Klasik bir özgeçmiş hazırlamak için hazır CV dosyaları indirip, Word ya da Google Dokümanlar ile düzenleme yapabiliyoruz. Ancak bunun için saatlerce uğraşsak bile orijinal bir özgeçmiş dosyası üretemiyoruz. İşte bu konuda imdadımıza yetişen, özgeçmişleri standardın ötesine götürmemizi sağlayan bazı yeni siteler mevcut.

Hoş tasarımlara sahip özgeçmiş şablonlarını ücretsiz şekilde sunan, düzenleme imkanı tanıyan ve neredeyse renklerine kadar değiştirebildiğimiz yaratıcı CV hazırlama platformlarını sizin için listeledik.. Tasarım açısından ve içerik bakımından en gelişmiş imkanları sunan ücretsiz 5 özgeçmiş oluşturma platformunu derledik.

Özgeçmiş (CV) hazırlamak için platformlar:

Resumonk

Ineedresu.me

Enhancv

CVmaker

Canva Resumes

Artıları: Basit arayüz, farklı dosya formatlarında indirme imkanı

Basit arayüz, farklı dosya formatlarında indirme imkanı Eksileri: Premium üyeler için tasarımların daha kaliteli olması, İngilizce kısımların düzenlenememesi

Resumonk, kendi şablonlarında varsayılan olarak iletişim bilgileri, deneyimleriniz, eğitim ve becerilerinizi ekleyebilme imkanı sunuyor. Ancak eğer hayal gücünüzü ortaya koyarak özgeçmişinize farklı şeyler eklemek isterseniz, “Yeni bölüm ekle” bölümünü kullanabilirsiniz. Platformda 5’ten fazla ücretsiz, hazır CV şablonu bulunuyor ve font, renk, yazı boşluğuna kadar düzenleme imkanı sunuyor.





Artıları: İkon desteği, tüm İngilizce kısımların düzenlenebilirliği, sade temalar, kayıt olma kullanım

İkon desteği, tüm İngilizce kısımların düzenlenebilirliği, sade temalar, kayıt olma kullanım Eksileri: 4 şablonu bulunması, yalnızca PDF formatı desteği

Neredeyse 5 dakika içerisinde CV hazırlama imkanı sunan Ineedresume, listenin en sade ve basit arayüzüne sahip olan özgeçmiş hazırlama platformu olabilir. Sizi kayıt olmakla uğraştırmıyor, direkt CV’nizi hazırlayıp çıktısını alabiliyorsunuz. Font büyüklüğü, ikon desteği gibi düzenleme imkanları da sunuyor. Ayrıca 4 adet font odaklı şablonları var. Sadece PDF çıktısı alabiliyoruz.

Artıları: Mesleğinize özel CV örnekleri, her detayı düzenleyebilme imkanı

Mesleğinize özel CV örnekleri, her detayı düzenleyebilme imkanı Eksileri: Kayıt olma zorunluluğu, CV’nizin sonunda Enhancv marka logosu bulunması

Rahat düzenleme ve harika CV şablonları bulunan Enhancv, arka plana ekleyeceğiniz şematik görsellerden, yetenekler kısmında bulunan kutucukların sayısına kadar düzenleme yapabilme imkanı sunuyor. Her ne kadar çoğu özelliği ücretli üyelik gerektirse de ücretsiz haliyle bile harika özgeçmişler ortaya çıkarabilirsiniz. Tek eksiği, oluşturduğunuz belgenin sonunda Enhancv marka logosu ve site linki bulunması.

Artıları: Kayıt gerektirmez, kısa sürede özgeçmiş oluşturmanıza yardımcı olur, yeni bölüm ekleme avantajı bulunur, ücretsiz şablonları yeterli düzeyde

Kayıt gerektirmez, kısa sürede özgeçmiş oluşturmanıza yardımcı olur, yeni bölüm ekleme avantajı bulunur, ücretsiz şablonları yeterli düzeyde Eksileri: Türkçeleştirme yapılamaması, şablonlarda Premium ayrıcalığı

CVmaker, neredeyse en çok kullanılan CV oluşturma sitelerinden birisi denilebilir. Ancak sunduğu şablonlar, Her ne kadar tasarım açısından yetersiz şablonlar olsa da maksimum 10 dakika içerisinde, etkileyici bir özgeçmiş oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca Resumonk’ta olduğu gibi, CVmaker sitesinde de yeni bölüm ekleme avantajı bulunuyor.

Artıları: Yüzlerce şablon, tasarım düzenleme imkanı, onlarca çıktı formatı

Yüzlerce şablon, tasarım düzenleme imkanı, onlarca çıktı formatı Eksileri: Yalnızca tıklayarak tasarım üstünde düzenleme yapılabilmesi, ekleme yapılamaması

Canva, aslında pek çok imkan sunan bir görsel içerik oluşturma platformu. Grafik tasarımdan sunuma, resim düzenlemeden poster çizimlerine kadar geniş imkanlar da Canva'nın bünyesinde bulunuyor. CV hazırlama konusunda da harika imkanlar sunduğunı söyleyebiliriz. Canva aracılığıyla hazırladığınız CV’leri paylaşabiliyor, diğer kullanıcıların da aynı şablonda CV hazırlamasına imkan tanıyorsunuz. Siz de diğer kullanıcıların tasarımları üzerinden kendi özgeçmişinizi oluşturabiliyorsunuz. Elbette Canva’nın hazır şablonları da bulunuyor.

Platformun en büyük eksiği ise tasarımlara ekleme yapabilmek için neredeyse tüm tasarımı bozmanız gerekmesi. Ancak bu eksik JPG, PNG, PDF, MP4 ve hatta GIF çıktısı bile alabilme imkanı sayesinde görmezden gelinebilir.