Kısa süre süreliğine de olsa Steam'in en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyunu unvanına ulaşan ve PUBG'nin rekoruna göz diken Palworld'e Türkçe dil desteği geleceği açıklandı.

2024’ün en büyük saman alevi oyunlarından biri olan Palworld, erken erişim olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Pokémon benzeri yaratıkları silahlarla donatarak savaş, üretim ve hayatta kalma temalarıyla harmanlamasıyla dikkat çekti. Steam'de birkaç gün içinde 2 milyondan fazla eşzamanlı oyuncuya ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Ancak oyuncu sayısı ilerleyen dönemde hızla düştü ve "PUBG'nin rekorunu kırar mı?" denilen oyun, bugünlerde adından çok da söz ettiremiyor.

Tüm bu global başarı ve düşüşlerin ardından, Palworld’e nihayet Türkçe dil desteği de geliyor. Bu gelişme, Palworld ile arasında dil bariyeri olduğu için oyundan uzak duran kişileri Palworld dünyasına dahil edebilir. Menülerin, görevlerin ve diyalogların artık Türkçe olarak sunulması; oyunun hikâyesine daha fazla odaklanmak isteyen oyuncular için büyük kolaylık sağlayacak.

Palworld'ün konuyla ilgili açıklaması:

Türkçe ile birlikte Palworld'e gelen yeni dil seçenekleri İspanyolca (Latin Amerika), Endonezce, Vietnamca, Lehçe, Tayca oldu ve böylece oyundaki toplam dil desteği 17'e yükseldi. Bu arada oyuna Türkçe dil desteği getirecek Terraria’nın Nabzı güncellemesinin 25 Haziran Çarşamba günü erişime açılacağını de belirtelim.