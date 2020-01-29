Panasonic, 2019’un En İyi Fotoğraflarını Paylaştı

Fotoğrafçılık alanının saygın yarışmalarından olan Panasonic Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda kazananlar açıklandı. Dünyanın dört bir yanından amatör fotoğrafçılar çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Fotoğrafçılık pek çok kişi için bir tutkudur. Bu tutkuyu destekleyen pek çok yarışma yapılıyor. Bu yarışmalar arasında Panasonic Dünya Fotoğraf Yarışması, en saygın yarışmalardan birisi olarak kabul ediliyor.

Yarışmada ödül kazanan çalışmalar belli oldu. Liste şu şekilde

Aksiyon Kategorisi

Birincilik ödülü: Jakob Kennedy - Snowshowmen

Vahşi Yaşam ve Hayvan Alemi

Birincilik ödülü: Ethan Mann

Yılın Fotoğrafı: Alex Ham

Seyahat Kategorisi

Birincilik ödülü: Luke Fazekas

Siyah ve Beyaz Kategorisi

Birincilik Ödülü: Allen Koppe

Yılın Genç Fotoğrafçısı: Henry Howard

Manzara Kategorisi

Birincilik ödülü: Anthony Lawrance

İnsanlar ve Portre Kategorisi

Birincilik ödülü: Alice Mariette