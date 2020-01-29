Panasonic, 2019’un En İyi Fotoğraflarını Paylaştı

Fotoğrafçılık pek çok kişi için bir tutkudur. Bu tutkuyu destekleyen pek çok yarışma yapılıyor. Bu yarışmalar arasında Panasonic Dünya Fotoğraf Yarışması, en saygın yarışmalardan birisi olarak kabul ediliyor.
Yarışmada ödül kazanan çalışmalar belli oldu. Liste şu şekilde
Aksiyon Kategorisi
Birincilik ödülü: Jakob Kennedy - Snowshowmen
Vahşi Yaşam ve Hayvan Alemi
Birincilik ödülü: Ethan Mann
Yılın Fotoğrafı: Alex Ham
Seyahat Kategorisi
Birincilik ödülü: Luke Fazekas
Siyah ve Beyaz Kategorisi
Birincilik Ödülü: Allen Koppe
Yılın Genç Fotoğrafçısı: Henry Howard
Manzara Kategorisi
Birincilik ödülü: Anthony Lawrance
İnsanlar ve Portre Kategorisi
Birincilik ödülü: Alice Mariette