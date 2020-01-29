  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Panasonic, 2019’un En İyi Fotoğraflarını Paylaştı

Panasonic, 2019’un En İyi Fotoğraflarını Belirledi

1 dk okuma süresi
20
2
1
0
0
Fotoğrafçılık alanının saygın yarışmalarından olan Panasonic Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda kazananlar açıklandı. Dünyanın dört bir yanından amatör fotoğrafçılar çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Fotoğrafçılık pek çok kişi için bir tutkudur. Bu tutkuyu destekleyen pek çok yarışma yapılıyor. Bu yarışmalar arasında Panasonic Dünya Fotoğraf Yarışması, en saygın yarışmalardan birisi olarak kabul ediliyor. 

Yarışmada ödül kazanan çalışmalar belli oldu. Liste şu şekilde

Aksiyon Kategorisi 

Birincilik ödülü: Jakob Kennedy - Snowshowmen

aksiyon

Vahşi Yaşam ve Hayvan Alemi

Birincilik ödülü: Ethan Mann

yılan

Yılın Fotoğrafı: Alex Ham

panasonic yılın fotoğrafı

Seyahat Kategorisi

Birincilik ödülü: Luke Fazekas

seyahat pyongyang

Siyah ve Beyaz Kategorisi

Birincilik Ödülü: Allen Koppe

sydney opera binası

Yılın Genç Fotoğrafçısı: Henry Howard

henry howard

Manzara Kategorisi

Birincilik ödülü: Anthony Lawrance

japonya kar

İnsanlar ve Portre Kategorisi 

Birincilik ödülü: Alice Mariette

portre 1

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/foto/202001291041283977-panasonice-gore-2019-yilinin-en-iyi-fotograflari/
20
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
20
2
1
0
0
En Güncel Haberler