Fotoğraf makineleri üreticileri, akıllı telefonlardan dolayı satışlar ciddi derecede azalınca aynasız gövdelere ağırlık vermeye başladılar. Canon, Nikon ve Sony’nin ardından bugün, Panasonic de iki adet full-frame aynasız amiral gemisini tanıttı.

Panasonic, her ikisi de aynasız olan 47 megapiksellik S1R ve 24 megapiksellik S1 modellerini tanıttı. Yeni kameralar 4K video kaydı özelliği ile geliyor. Üreticiler arasında başlayan aynasız kamera dayanışması, fotoğrafçılığı bir başka noktaya taşıyacak gibi görünüyor. Zira akıllı telefonların kameraları, yazılımsal destek sayesinde DSLR kameralarla arasındaki farkı kapatmaya başladı.

Bu fark genel tüketici için artık fark edilemez düzeyde. Yine de profesyonel fotoğrafçıların tercihi yeni nesil aynasız kameralar olacak. Panasonic’in bugün tanıttığı S1 ve S1R modellerinin her ikisi de dahili görüntü sabitleme, yüksek çözünürlüklü öne ve yukarıya bakabilen ekranla geliyor.

2019’da raflara çıkacağı açıklanan S1 ve S1R, Panasonic’in Sigma ve Leica ile ortaklık adımı sonrasında daha da güçlendi. Panasonic, zaten mevcut ve çok pahalı olan Leica lenslerine mecbur bırakmamak için 2020’ye kadar 10 farklı özel lensi piyasaya sürmüş olacak. İlk etapta 24-70mm, 70-200mm ve 50mm lensler S1 ve S1R ile birlikte piyasaya sunulacak.

S1 ve S1R kameraları, 4K çözünürlükte saniyede 60 kare ile video kaydı yapabilecekler. Panasonic’in hedefinde ise Canon, Nikon ve Sony tarafından üretilmiş son dönem amiral gemileri var. Canon ve Nikon yeni kameralarını Ekim ayında piyasa sürecekken, Panasonic’in 2019’un hangi ayında raflarda olacağı henüz açıklanmadı.

Bu yıl özellikle Sony’nin profesyonel fotoğraf makinesi konusunda ciddi bir pazar payına sahip olması bekleniyor. Firma fark etmeksizin yeni üst düzey kameraların fiyatları fazlasıyla cep yakacak düzeyde oluyor.