Türkiye'nin en büyük müzik ve televizyon ödülleri olarak bilinen Pantene Altın Kelebek 2021 için adaylar belli oldu. Toplamda 40 kategorinin bulunacağı ve yüzlerce isim ile projenin kıyasıya rekabet edeceği ödüller için adaylar da açıklandı. Hatta dileyen tüketiciler, Pantene Altın Kelebek 2021 için oy vermeye de an itibarıyla başlayabilirler.
Pantene Altın Kelebek 2021 Ödül Töreni, 5 Aralık 2021 tarihinde ekranlarda olacak. Kullanıcılar, 8 Ekim'e kadar oy vererek, kişi ya da projeleri destekleme imkanı yakalayacaklar. Oy kullanmak içinse Pantene Altın Kelebek için bir hesap oluşturmak gerekiyor. Bu hesabı oluşturan kullanıcılar, 40 kategorinin 40'ı için de oy kullanma imkanı yakalamış olacak.
İşte Pantene Altın Kelebek 2021 kategorileri
- En iyi dizi
- En iyi internet dizisi
- En iyi dijital içerik
- En iyi kadın oyuncu
- En iyi erkek oyuncu
- En iyi komedi dizisi
- En iyi komedi dizisi kadın oyuncu
- En iyi komedi dizisi erkek oyuncu
- En iyi romantik komedi dizisi
- En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu
- En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu
- En iyi dizi çifti
- En iyi yönetmen
- En iyi senaryo
- En iyi dizi müziği
- En iyi çocuk oyuncu
- En iyi gündüz kuşağı
- En iyi kadın sunucu
- En iyi erkek sunucu
- En iyi haber programı kadın sunucu
- En iyi haber programı erkek sunucu
- En iyi haber programı
- En iyi spor programı
- En iyi yarışma
- En iyi erkek şarkıcı
- En iyi kadın şarkıcı
- En iyi müzik grubu
- En iyi DJ
- En iyi RAP
- En iyi Türk halk müziği kadın
- En iyi Türk halk müziği erkek
- En iyi fantezi müzik kadın
- En iyi fantezi müzik erkek
- En iyi klip
- En iyi şarkı
- En iyi influencer kadın
- En iyi influencer erkek
- En iyi proje albümü
- En iyi magazin programı
- En iyi çıkış yapan isim
Eğer sizler de Pantene Altın Kelebek 2021 için oy kullanmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak etkinliğin internet sitesine ulaşabilir, kendinize hesap oluşturduktan sonra oy kullanmaya başlayabilirsiniz. Dileğiniz sayıda kategori için oy kullanabileceğinizi ancak her kategori için yalnız 1 kez oy verebileceğinizi, verdiğiniz bu oyu değiştirme imkanınız olmadığını hatırlatmak isteriz...