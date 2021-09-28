Türkiye'nin en prestijli medya ödüllerinden Pantene Altın Kelebek 2021 için adaylar belli oldu. Proje ekibinin belirlediği 40 kategoride yarışacak adaylardan kazananlar, 5 Aralık 2021'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Türkiye'nin en büyük müzik ve televizyon ödülleri olarak bilinen Pantene Altın Kelebek 2021 için adaylar belli oldu. Toplamda 40 kategorinin bulunacağı ve yüzlerce isim ile projenin kıyasıya rekabet edeceği ödüller için adaylar da açıklandı. Hatta dileyen tüketiciler, Pantene Altın Kelebek 2021 için oy vermeye de an itibarıyla başlayabilirler.

Pantene Altın Kelebek 2021 Ödül Töreni, 5 Aralık 2021 tarihinde ekranlarda olacak. Kullanıcılar, 8 Ekim'e kadar oy vererek, kişi ya da projeleri destekleme imkanı yakalayacaklar. Oy kullanmak içinse Pantene Altın Kelebek için bir hesap oluşturmak gerekiyor. Bu hesabı oluşturan kullanıcılar, 40 kategorinin 40'ı için de oy kullanma imkanı yakalamış olacak.

İşte Pantene Altın Kelebek 2021 kategorileri

En iyi dizi

En iyi internet dizisi

En iyi dijital içerik

En iyi kadın oyuncu

En iyi erkek oyuncu

En iyi komedi dizisi

En iyi komedi dizisi kadın oyuncu

En iyi komedi dizisi erkek oyuncu

En iyi romantik komedi dizisi

En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu

En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu

En iyi dizi çifti

En iyi yönetmen

En iyi senaryo

En iyi dizi müziği

En iyi çocuk oyuncu

En iyi gündüz kuşağı

En iyi kadın sunucu

En iyi erkek sunucu

En iyi haber programı kadın sunucu

En iyi haber programı erkek sunucu

En iyi haber programı

En iyi spor programı

En iyi yarışma

En iyi erkek şarkıcı

En iyi kadın şarkıcı

En iyi müzik grubu

En iyi DJ

En iyi RAP

En iyi Türk halk müziği kadın

En iyi Türk halk müziği erkek

En iyi fantezi müzik kadın

En iyi fantezi müzik erkek

En iyi klip

En iyi şarkı

En iyi influencer kadın

En iyi influencer erkek

En iyi proje albümü

En iyi magazin programı

En iyi çıkış yapan isim

Eğer sizler de Pantene Altın Kelebek 2021 için oy kullanmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak etkinliğin internet sitesine ulaşabilir, kendinize hesap oluşturduktan sonra oy kullanmaya başlayabilirsiniz. Dileğiniz sayıda kategori için oy kullanabileceğinizi ancak her kategori için yalnız 1 kez oy verebileceğinizi, verdiğiniz bu oyu değiştirme imkanınız olmadığını hatırlatmak isteriz...