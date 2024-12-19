Kolonyalardan parfümlere, el kremlerinden saç spreylerine kadar… Kokusu olan çoğu şeyde esans bulunuyor. Peki bu esansların yoğunluğu, gerçekten de bu kadar etki ediyor mu?

Bir kokunun yoğunluğu, parfümün türüne göre de değişiyor. Ambalajların üstünde yazan “eau de toilette” gibi ibareler, aslında bu esansla yakından ilişkili!

Gelin, bu parfüm esanslarının neden bu kadar önemli olduğuna birlikte bakalım.

Parfümde esans oranı, kokunun kalitesi, yoğunluğu ve kalıcılığı üzerinde belirleyici bir faktördür.

Esans, parfümün temel bileşeni olup kokunun karakterini ve etkisini tanımlıyor. Bu nedenle, esans oranı parfümün genel deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Esans oranının ne kadar fazla olduğu, parfümün ne kadar yoğun, kalıcı ve etkileyici olacağını belirliyor.

Yani bir parfüm ne kadar yoğunsa, esans oranı da o derece yüksek oluyor. Yüksek esans oranına sahip parfümler, daha yoğun ve belirgin kokulara sahip. Bu, parfümün ilk sıkıldığında hemen algılanmasını ve daha etkili bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Düşük esans oranlı parfümler ise daha hafif ve uçucu olabiliyor. Bu da kokunun daha kısa sürede kaybolmasına sebep oluyor.

Peki esans oranları ne kadar oluyor?

Bir kolonyada çok az miktarda esans varken bir EDP’nin esans oranı %10 ila 20 arasında, EDT’nin ise %4 ila 10 arasında değişiyor. Kalıcılık sürelerini de hesaba katarak aslında alacağınız parfümü de buna göre seçebilirsiniz.

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