Parfümlerde Esans Oranının Neden Bu Kadar Önemli Olduğunu Öğrenince Artık Şişelerin Üzerindeki Yazılara Dikkat Edeceksiniz!

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Kolonyalardan parfümlere, el kremlerinden saç spreylerine kadar… Kokusu olan çoğu şeyde esans bulunuyor. Peki bu esansların yoğunluğu, gerçekten de bu kadar etki ediyor mu?

Bir kokunun yoğunluğu, parfümün türüne göre de değişiyor. Ambalajların üstünde yazan “eau de toilette” gibi ibareler, aslında bu esansla yakından ilişkili!

Gelin, bu parfüm esanslarının neden bu kadar önemli olduğuna birlikte bakalım.

Parfümde esans oranı, kokunun kalitesi, yoğunluğu ve kalıcılığı üzerinde belirleyici bir faktördür.

parfüm esansı

Esans, parfümün temel bileşeni olup kokunun karakterini ve etkisini tanımlıyor. Bu nedenle, esans oranı parfümün genel deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Esans oranının ne kadar fazla olduğu, parfümün ne kadar yoğun, kalıcı ve etkileyici olacağını belirliyor.

Yani bir parfüm ne kadar yoğunsa, esans oranı da o derece yüksek oluyor. Yüksek esans oranına sahip parfümler, daha yoğun ve belirgin kokulara sahip. Bu, parfümün ilk sıkıldığında hemen algılanmasını ve daha etkili bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Düşük esans oranlı parfümler ise daha hafif ve uçucu olabiliyor. Bu da kokunun daha kısa sürede kaybolmasına sebep oluyor.

Peki esans oranları ne kadar oluyor?

parfüm esnası

Bir kolonyada çok az miktarda esans varken bir EDP’nin esans oranı %10 ila 20 arasında, EDT’nin ise %4 ila 10 arasında değişiyor. Kalıcılık sürelerini de hesaba katarak aslında alacağınız parfümü de buna göre seçebilirsiniz.

Kaynaklar: Medium, IMKER

İlginizi çekebilir:
İLGİLİ HABER

Parfümlerde Gördüğümüz EDP, EDT ve EDC İfadeleri Ne Anlama Geliyor? Hangisi Tercih Edilmeli?
İLGİLİ HABER

Aynı Parfüm Neden Sizde Başka, Arkadaşınızda Başka Kokuyor? Yediğiniz Yemekle Bile İlgisi Var!
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Karşı Cinse Daha "Çekici" Olmak İçin Hangi Parfümü Seçmelisiniz?
İLGİLİ HABER

İlk Kimin Aklına Geldi Kokuları Şişelere Koyup Adına 'Parfüm' Demek? İşte Parfümün 6000 Yıllık Tarihi...

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler