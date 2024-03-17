Paris Hilton'un Roblox'ta kendi evrenini oyuncuların erişimine açarak 60 milyon dolarlık reklam yaptığı açıklandı. Roblox'ta sadece ifade satarak elde ettiği kazanç ise yüz binlerce dolar.

Günümüzde oyun sektörü, sinema sektöründen bile büyük bir endüstri haline geldi. On milyonlarca aktif günlük oyuncuya sahip olmaları, tıpkı spor karşılaşmaları da gibi oyunların da birer reklam panosuna dönüşmesini sağladı. Öyle ki pek çok marka ya da ünlü isim, PR çalışmalarına servet harcamaktansa oyunlarla iş birliği yapmayı tercih edebiliyor.

Kendini "Metaverse Kraliçesi" ilan eden Paris Hilton da oyunların potansiyelini keşfetmiş isimlerden biri. Hilton'un Ağustos 2023'te Roblox'ta oyuncuların erişimine sunduğu Slivingland adındaki kendi evreni, bugüne kadar 3,2 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi. 11:11 Media ve Geeiq'in raporuna göre bu ziyaretçi sayısı, 60 milyon dolarlık reklam kampanyasına denk.

Paris Hilton, sadece Roblox ifadeleri satarak 2 ayda 625 bin dolar kazandı

Roblox'un günlük 71 milyon aktif oyuncuya sahip olduğunu düşünürsek yaklaşık 7 aylık sürede 3,2 milyon ziyaretçi kulağa az gelebilir. Ancak paylaşılan bilgilere göre Slivingland'da sadece kasım ve aralık aylarında 500 binden fazla ifade satıldı. İfadelerin her biri 100 Robux’a mal oluyor. (Robux, Roblox'un oyun içi para birimi.) 100 Robux yaklaşık 1,25 dolar değerinde. Yani Paris Hilton, sadece ifade satışlarından 2 ayda 625 bin dolar gelir sağladı. Tabii bu gelirin ne kadarının Hilton'a kaldığı bilinmiyor.

Oyun sektöründeki 'kullanıcı' sayısı ve oyun içi harcamalar arttıkça markaların ve ünlü isimlerin bu alandaki iş birliklerinin arttığını görmemiz olası. Bu tarz iş birliklerini şu ana kadar daha çok çevrim içi oyunlarda gördük. Sizce hangi oyun, hangi marka ya da ünlü isimle iş birliği yaparsa dünya çapında ses getirebilir?

Paris Hilton'un Slivingland evreni için paylaşılan video