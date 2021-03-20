Bir PDF dosyasını Microsoft Word DOCX formatında bir dosyaya çevirme, kısaca PDF Word çevirme işlemi için kullanabileceğiniz pek çok farklı internet sitesi ve program bulunuyor. Birkaç basit adımda PDF Word çevirme işlemi nasıl yapılır adım adım anlattık ve dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettik.

PDF dosyaları belge transfer etmek için son derece kullanışlı bir format olsa da üzerinde düzenleme yapılması zor ya da ücretli hizmetler gerektirdiği için sorun yaratabilir. Bu nedenle bazı durumlarda kullanıcılar PDF dosyaları, Microsoft Word DOCX formatına çevirmek isteyeceklerdir. Kısaca PDF Word çevirme olarak anılan bu işlem için kullanabileceğiniz pek çok farklı internet sitesi ve program bulunuyor.

PDF Word çevirme işlemi için Adobe tarafından geliştirilen Acrobat DC programını ya da online hizmetini kullanabilirsiniz. Ancak bu kullanımlar için öncelikle ücretli Adobe aboneliği gerekiyor. Neyse ki PDF Word çevirme işlemi için kullanabileceğiniz ücretsiz hizmetler de var. PDF dosyası nasıl Microsoft Word DOCX dosya formatına çevrilir adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

PDF Word çevirme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan PDF Word çevirme işlemi için kullanacağınız internet sitesini açın.

Buradan PDF Word çevirme işlemi için kullanacağınız internet sitesini açın. Adım #2: PDF Dosyası Seç butonuna tıklayın.

PDF Dosyası Seç butonuna tıklayın. Adım #3: DOCX formatına çevireceğiniz PDF dosyasını siteye yükleyin.

DOCX formatına çevireceğiniz PDF dosyasını siteye yükleyin. Adım #4: Dönüştür butonuna tıklayın.

Dönüştür butonuna tıklayın. Adım #5: Dönüştürme işlemi kısa sürede tamamlanacak.

Dönüştürme işlemi kısa sürede tamamlanacak. Adım #6: Dönüştürülmüş Word dosyasını bilgisayarınıza indirin.

Adım #1: PDF Word çevirme işlemi için kullanacağınız internet sitesini açın:

Burada örnek olarak PDF Word çevirme hizmeti veren bir internet sitesi paylaştık ancak bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz pek çok farklı internet sitesi ve program bulunuyor. Bazıları günlük birkaç adet çevrim işlemi sınır koyuyor, bazıları ise ücretsiz ve ücretli abonelik şartı sunuyor. Eğer sık sık PDF Word çevirme işlemi yapmıyorsanız ücretli abonelik seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda değilsiniz.

Adım #2: PDF Dosyası Seç butonuna tıklayın:

PDF Word çevirme işlemini gerçekleştireceğiniz internet siteleri ve programların ana sayfasında ilk olarak Dosya Seç ve benzeri butonlar görürsünüz. Farklı renklerde olsalar bile ilk göze batan öğe olmaları için tasarlanmışlardır. Bazı platformlar, önce çevrim yapmak istediğiniz format türlerini seçmenizi isteyebilirler.

Adım #3: DOCX formatına çevireceğiniz PDF dosyasını siteye yükleyin:

Dosya Seç butonuna tıkladığınız zaman karşınıza, bilgisayarınızdaki tüm klasörlere erişebileceğiniz bir ekran çıkacak. Buradan önce dosyanın bulunduğu klasörü, daha sonra da Microsoft Word DOCX formatına çevirmek istediğiniz dosyayı bulun ve üzerine tıklayarak dönüştürme işlemi yapacağınız siteye yükleyin.

Adım #4: Dönüştür butonuna tıklayın:

PDF Word çevirme işlemi için seçtiğiniz PDF dosyasının boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosya siteye yüklenecek ve çevirme işlemine hazır hale gelecektir. Dönüştür ya da Çevir benzeri bir butona tıklayarak işlemi başlatmış olursunuz.

Adım #5: Dönüştürme işlemi kısa sürede tamamlanacak:

PDF Word çevirme işlemi, dönüştürmek istediğiniz PDF dosyasının boyutuna göre değişen bir süre sonunda tamamlanacaktır. Kullandığınız platform işlem sonunda sizi bir bağlantıya yönlendirebilir ya da karşınıza direkt olarak dönüştürmüş olduğunuz Microsoft Word DOCX dosyasını çıkarabilir.

Adım #6: Dönüştürülmüş Word dosyasını bilgisayarınıza indirin:

Bağlantı üzerinden ya da direkt olarak ulaştığınız, dönüştürmüş olduğunuz Microsoft Word DOCX dosyasının mutlaka yakın bir noktasında indirme butonu olacaktır. İndirme butonu yoksa en yakın üç noktalı butona tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Dönüştürmüş olduğunuz dosyanızı bilgisayarınıza indirdikten sonra herhangi bir problem olup olmadığını kontrol edin. PDF dosyası kaynaklı bazı metin kaymaları yaşanabilir, bunları elle düzeltebilirsiniz.

PDF Word çevirme işlemi hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

PDF dosyalarınızı Microsoft Word DOCX formatına çevirmek için kullanabileceğiniz, kelimenin tam anlamıyla çok fazla internet sitesi ve program bulunuyor. Bu nedenle işlemi gerçekleştireceğiniz platformu seçerken dikkatli olmalı, adına ve uzantısına dikkat ederek çok fazla reklam bulunduran sitelerden uzak durmalısınız.

PDF Word çevirme işlemi son derece basittir. Bu nedenle, bu işlem için bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeniz önerilmiyor. Kullanmakta olduğunuz, bu işlemi yapan bir program varsa ondan yararlanabilirsiniz ama yalnızca bu işlem için sizi program indirmeye zorlayan platformlara güvenmeyin.

PDF Word çevirme işlemini online olarak yapabileceğiniz internet siteleri genel olarak ilk birkaç işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirirler. Daha sonra ise kullanıcılara ücretli ve ücretsiz abonelik seçenekleri sunacaklardır. Sık sık PDF Word çevirme işlemi yapmıyorsanız herhangi bir abonelik türünü tercih etmeniz önerilmiyor. Temel hizmetleri gerçekleştirebileceğiniz bir platform işinizi görecektir.

Sizin için PDF dosyalarını Microsoft Word DOCX dosya formatına çevirme, kısaca PDF Word çevirme işlemi nasıl yapılır sorusunu adım adım yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Bu tür işlemler için güvenilir kaynakları kullanma konusunda dikkatli olmanızda yarar var.