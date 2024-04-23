İnternet İzleme Derneği'nin açıklamasına göre pedofiller, çocukları tehdit ederek istismar etmek için yapay zekâ ile oluşturulmuş çıplak görselleri kullanıyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin herkesçe ulaşılabilir hâle gelmesinin yararları oldukça fazla olsa da zararları da sık sık gündeme geliyor. Özellikle oluşturulan sahte görseller, videolar ve ses dosyaları beraberinde ciddi sorunları getiriyor. İnternet İzleme Derneği (IWF) pedofililerin yapay zekâyı çocuklara şantaj yapmak için kullandığını belirtti.

IWF'ye göre dark web, yapay zekâ araçlarının nasıl şantaj için kullanılabileceğine dair kılavuzlar içeriyor. Manipüle edilmiş görüntüler kullanılarak çocukların gerçek çıplak fotoğrafları için şantaj yapıldığı ifade ediliyor. IWF, "Tacizcilerin birbirlerine yapay zekânın bu açıdan kullanımı için cesaret ve tavsiye verdiklerini ilk defa görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yapay zekâ tacizcilerin ilgisini çekiyor

Kılavuzun kimliği bilinmeyen yazarının 200 kadar sayfayı yönettiği ve 13 yaşındaki kızları fotoğraf göndermeye zorlamakla böbürlendiği ortaya çıktı. IWF dosyayı Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'na gönderdiklerini ifade etti. Ayrıca geçtiğimiz yıl yapay zekânın "inanılmaz gerçekçi" taciz görüntüleri oluşturabildiği örneklere rastlandığı da belirtildi.

IWF araştırmalarında, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara ait 2401 adet istismar görüntüsü ortaya çıkardı. Bu çocuklar manipüle edilerek ya da tehditlerle istismarlarını kayda almaya zorlandı. IWF'nin yöneticisi Susie Hergreaves, çocuklarla yaşlarına uygun şekilde konuşarak bu tehditlere karşı uyarılarda bulunulması gerektiğini söyledi.