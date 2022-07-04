Pet Shoplarda Evcil Hayvan Sergilenmesi Sona Eriyor!

Bir süre önce Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte evcil hayvanların pet shoplarda sergilenmesinin yasaklanacağı duyurulmuştu. Ancak yasa, bir süredir yürürlükte değildi. Nihayet evcil hayvanların pet shop günlerinde sona gelindi.

Günümüzde artık birçoğumuzun en az bir evcil hayvanı var. Üstelik onlar için her zaman en iyisini istiyoruz. Ancak bazı hayvanlar için durum böyle olmayabiliyor. Evcil hayvan mağazalarında sahiplerini bekleyen dostlarımız, küçük bir alanda kalmak zorunda kalıyorlar ve bu durum onların psikolojisini etkileyebiliyor.

Geçtiğimiz yıl, bu konuyla ilgili ilk gelişmeler yaşanmış ve mağazalarda evcil hayvanların sergilenmesinin yasaklanacağı gündeme gelmişti. Yapılan çalışmalar sonrası, nihayet beklenen haber geldi.

Evcil hayvanlar, 14 Temmuz'dan itibaren mağazalarda sergilenemeyecek

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriyle kedi-köpek gibi evcil hayvanların mağazalarda sergilenmesinin yasaklanacağı bildirilmişti. Beklenen gün geldi ve 14 Temmuz itibarıyla yeni yasanın yürürlüğe gireceği açıklandı. Doğa Koruma ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, yaptığı açıklamayla bu durumun kendisini de fazlasıyla üzdüğünü ve hayvanların küçük alanlarda kalmaması gerektiğini söyleyerek yasağın işlenmeye başlayacağını duyurdu.

Evcil hayvan satışı için izin almış olan mağazalar, bundan böyle internet üzerinden katalog aracılığıyla satış işlemlerini gerçekleştirebilecek. Gökçe Meşe'nin açıklamalarına göre, yeni yasağın uygulanıp uygulanmadığı da sıkı denetimlerle kontrol edilecek.