Tamamen Elektrikli Peugeot E-208 GTi'ın Ne Zaman Türkiye'ye Geleceği Açıklandı

Peugeot'nun tamamen elektrikli GTi modeli olacak E-208 GTi'ın ne zaman Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Peugeot, 1980’li yıllarda otomotiv dünyasını kasıp kavuran ikonik GTi felsefesini elektrikli çağa taşımak için vites artırdı. Markanın** ilk tamamen elektrikli GTi modeli unvanını taşıyan yeni Peugeot E-208 GTi**, yüksek performans beklentilerini günlük kullanım pratikliğiyle birleştirerek yollara çıkmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise firma geçtiğimiz yıl gösterilen konsept tasarımına büyük oranda sadık kalınarak seri üretime aktarılan hot-hatch modelinin Türkiye’ye gelişiyle ilgili heyecanlandıran bilgiler paylaştı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2027’nin ilk yarısında yollarda olacak

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Firma tarafından yapılan resmî açıklamalara göre Peugeot E-208 GTi modeli, 2027 yılının ilk yarısında Türkiye’deki otomobil severlerle buluşacak. Peki bu araç neler sunacak?

Fransız üretici için GTi harfleri sadece bir donanım seviyesi değil, kırk yılı aşkın devasa bir miras anlamı taşıyor. Her şey bundan tam 40 yıl önce, 1984 yılında 1,6 litrelik motoruyla yollara adım atan ve iki yıl sonra 1,9 litrelik versiyonuyla efsaneleşen Peugeot 205 GTi ile başlamıştı. Küçük, hafif ve agresif hatchback kavramını hayatımıza sokan bu otomobil; yıllar içerisinde 306, 206, 207 ve 208 gibi ikonik temsilcilerle bayrağı devretti. Yeni E-208 GTi ise bu köklü geçmişi, günümüzün sıfır emisyon teknolojisiyle harmanlayarak performans DNA'sını kesintisiz bir şekilde geleceğe aktarma görevini üstleniyor.

Tamamen elektrikli bir otomobilin 'GTi' rozetini hakkıyla taşıyabilmesi için arkasında ciddi bir yarış tecrübesi gerekiyor. Peugeot da bu noktada işi şansa bırakmamış ve E-208 GTi’ın geliştirme sürecini doğrudan Le Mans Hypercar programındaki Peugeot 9X8 yarış aracını tasarlayan Peugeot Sport mühendislerine emanet etmiş. Aracın kalbinde ise Fransa'nın Trémery kentindeki tesislerde üretilen ve M4+ olarak adlandırılan gelişmiş bir elektrik motoru yer alıyor. Bu teknik altyapı sayesinde araç, sürücüsüne 276 beygir güç ve 345 Nm tork vaat ediyor.

Peugeot E-208 GTi, dur kalklardan pist kullanımına kadar son derece iddialı hızlanma değerlerine sahip. Araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşırken, sollamalarda kritik önem taşıyan 80-120 km/s esneklik hızlanmasını ise 3,2 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılan model, performansındaki en büyük gizli silahını ise hafifliğine borçlu. E-208 GTi, elde ettiği 5,5 kg/PS’lik güç-ağırlık oranıyla kendi segmentinin en başarılı değerine imza atıyor.

Performanslı elektrikli otomobillerin en büyük sınavı her zaman batarya sıcaklığı ve menzil optimizasyonu olmuştur. E-208 GTi modeli, 54 kWh brüt kapasiteli bir batarya paketiyle geliyor. WLTP standartlarına göre yapılan ölçümlerde, otomobil Hankook Ventus S1 Evo3 lastiklerle donatıldığında tek şarjla 375 kilometreye kadar sürüş menzili sunabildliği belirtilmiş. Eğer daha yüksek kavrama odaklı Michelin Pilot Sport 4S lastikler tercih edilirse, WLTP menzil değeri 352 kilometre olarak gerçekleşiyor.