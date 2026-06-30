Haziran 2026 döneminde Peugeot tarafından sunulan kredi kampanyaları, yeni araç sahibi olmak isteyenler için farklı finansman çözümleri sunuyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecine dair önemli detayları bulabilirsiniz.

Peugeot, modern tasarıma sahip binek ve SUV modellerini daha ulaşılabilir hale getirmek için dönemsel kredi ve finansman kampanyaları düzenliyor. Düşük faiz oranları, avantajlı vade seçenekleri ve modele özel ödeme planları sayesinde araç satın alma süreci birçok kullanıcı için daha kolay hale gelebiliyor.

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Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan Peugeot kredi kampanyaları; 208, 2008, 308, 408 ve 3008 gibi popüler modellere göre farklı koşullar sunabiliyor. Bu rehberde güncel finansman fırsatlarını, kredi başvuru şartlarını, ödeme seçeneklerini ve araç satın almadan önce dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı şekilde ele alacağız.

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Haziran 2026 Peugeot krediler ve kampanyalar:

Peugeot E-208 Kampanyası Peugeot 2008 Kampanyası Peugeot E-2008 Kampanyası Peugeot 3008 Kampanyası Peugeot E-5008 Kampanyası

Peugeot E-208 Kampanyası

Peugeot E-208, Haziran 2026'ya özel %0,99 faizli kredi seçeneği veya 20.000 TL nakit indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya, belirli stoklarla Peugeot yetkili satıcılarında geçerli oluyor.

Peugeot 2008 Kampanyası

Peugeot 2008, %0,99 faizli finansman seçeneğinin yanı sıra 55.000 TL'ye varan nakit indirim fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kampanya kapsamında avantajlı satın alma seçenekleri sunuluyor.

Peugeot E-2008 Kampanyası

Tamamen elektrikli Peugeot E-2008, %0,99 faizli kredi imkânı veya 40.000 TL'ye varan nakit indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya, seçili versiyonlarda geçerli olarak uygulanıyor.

Peugeot 3008 Kampanyası

Yeni Peugeot 3008, Haziran ayına özel %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışta. Kampanya kapsamında kullanıcılar avantajlı finansman seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Peugeot E-5008 Kampanyası

Peugeot E-5008, %0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor. Tam elektrikli SUV modeli, Haziran 2026 dönemine özel finansman desteğiyle Peugeot showroomlarında yerini alıyor.