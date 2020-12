YouTube'da 108 milyon abone ile platformun en çok aboneye sahip isimleri arasında zirvede yer alan ve milyarlarca izlenmesi bulunan PewDiePie, 2020'nin en yakışıklı yüzü seçildi.

1990 yılından beri her sene TC Candler ve The Independent Critics tarafından yayınlanan '100 Most Beutiful Faces' listesinde bu senenin en yakışıklı ve en güzel yüzleri belli oldu. Bu sene 'The 100 Most Handsome Faces of 2020 (2020'nin En Yakışıklı 100 Yüzü)' listesinde ilk sırada, dünyaca ünlü YouTuber PewDiePie var.

Listede yer alan 100 isim arasında Cristiano Ronaldo, Keanu Revees, Harry Styles, Zayn Malik, Henry Cavill, Asap Rocky, Barış Arduç ve Barış Murat Yağcı gibi tanıdık yerli ve yabancı simalar da yer alıyor. Ancak asıl mesele, zirveyi ıskalayan BTS grubu üyelerinden V'nin (Kim Tae-hyung) ikinci sıraya yerleşmesi oldu diyebiliriz.

Malumunuz, Güney Koreli müzik grubu BTS'in oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve anlaşılan o ki BTS hayranları, V'nin ikinci sırada olmasından ve zirveyi PewDiePie'a kaptırmasından hiç hoşlanmadı.

'Pewdiepie, 2020'nin en yakışıklı erkeği seçildi. Yalan söylediklerini biliyorum. Onu Taehyung'un yerine nasıl koyabilirler? KIM TAEHYUNG'

'KPOP hayranlarından oluşan bir ordu savaş başlatmaya geliyor çünkü İsveçli bir adam onların 'Tanrılarını' yendi.'

Listenin açıklanmasının ardından Twitter'da PewDiePie hayranları ve BTS hayranları arasında adeta bir savaş başladı. İlk 50'de BTS'den pek çok üye yer almış olsa da, gözlerini zirveye diken BTS hayranları, PewDiePie'ın birinci seçilmesi sonrası bu duruma 'inanamadıklarını' paylaştılar.

PewDiePie, zaferini YouTube kanalında paylaştığı bir videoda kutladı:

Listenin açıklanmasının ardından PewDiePie, zaferini paylaştığı son videosunda eğlenceli bir dille 'kutladı'. Videodaki diğer 'yakışıklı yüzlere' bir süre göz atan YouTuber, sonrasında video altında bulunan yorumları okuyarak onu destekleyenlere beğenileriyle teşekkür etti. Videonun tamamını izlemek isteyenlerin yukarıdaki bağlantıya tıklamaları yeterli. Şimdiden iyi seyirler.