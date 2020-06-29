PewDiePie, Neden YouTube'u Bırakmayı Düşündüğünü Açıkladı

PewDiePie, geçtiğimiz cuma günü hayranlarının sorunlarını yanıtladığı bir videoda, hayatına dair yorumlarda bulundu. Ünlü YouTuber, YouTube'a verdiği araya dair de bazı açıklamalar yaptı.

PewDiePie, 105 milyondan fazla abonesiyle YouTube'daki en popüler içerik üreticilerinden biri. Asıl adı Felix Kjellberg olan PewDiePie, geçtiğimiz cuma günü, aslında 2011 yılında başlattığı ve cuma günleri izleyicilerin sorunlarını cevapladığı 'Fridays With PewDiePie' adlı haftalık yayınlarına 4 yıllık bir aranın ardından geri döndü.

PewDiePie ile ilgili merak edilen sorulardan biri de YouTuber'ın geçtiğimiz yıl platforma neden ara verdiğiydi. Popüler YouTuber, yeni soru-cevap videosunda, YouTube'u bırakmanın eşiğine gelmesine neden olan süreci anlattı.

PewDiePie, YouTube'a verdiği uzun aranın nedenine açıklık getirdi

YouTuber, 26 Hazirandaki videosuna tüm 'Fridays With PewDiePie' serisinde olduğu gibi komik bir başlangıç yaptı. Videoda, hayranlarının sorularını yanıtlayarak hayatı hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Bir izleyici YouTube'dan emekli olmayı düşünüp düşünmediğini sorduğunda İsveçli YouTuber, 2019'da bunu çok düşündüğünü, ancak Ocak 2020'de yaptığı tatilin bazı şeyleri anlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

Felix Kjellberg, izleyicisine verdiği cevapta, "Geçen yıl daha fazlasını yaptım, ama YouTube'a verdiğim ara bu işin hangi kısmından hoşlandığımı ve hangi kısmına odaklanmak istediğimi düşünmeme yardımcı oldu. Artık video yapmayı bile beklemiyordum." ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm hayatının aynı şeyi yaparak geçmesini istemediğinin de altını çizdi.

PewDiePie: 10 yıl sonra bu koltukta oturmayı beklemiyorum

YouTuber, hayatının monotonluğuna ve ilerleyen yaşına şakayla karışık atıfta bulunarak, "Yaşlanıyorum, 30 yaşındayım! 10 yıl sonra hala bu koltukta oturmayı beklemiyorum, imkanı yok." dedi. PewDiePie'ın durumu aslında bütün gün spot ışıkları altında videolar oluşturmak için çalışan içerik üreticilerinin ruh halini ortaya koyuyor. PewDiePie YouTube kariyerine nokta koymasa da, gözlerden uzak durmak için Twitter ile olan bağlarını kesmişti.

PewDiePie tüm bu sorunlara rağmen geçtiğimiz mayıs ayında YouTube Gaming ile canlı yayın sözleşmesi imzaladı. Felix Kjellberg'in kanalı, 2019'da platformun en çok görüntülenen kanalı olmuştu. YouTuber, canlı yayınların onu hayranlarına yaklaştırdığını ve 2010'da ilk kez video paylaşmaya başladığı yılları hatırladığını belirtti.

PewDiePie'ın hayranların sorularını cevapladığı yeni videosu: