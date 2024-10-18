2020 yılında piyasaya sürülen ve oynayan herkesi kendine hayran bırakan Phasmophobia'nın konsollar için çıkış tarihi açıklandı. Konsol sahipleri için artık çok kısa bir süre kalmış durumda.

2020 yılında hayatımıza giren ve korku türü oyunlar arasında belki de tüm rakiplerini geride bırakmış olan Phasmophobia, geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştı. Geliştirici ekip Kinetic Games, oyunun konsollara geleceğini açıklamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Xbox'ın düzenlediği Partner Preview etkinliğinde sahne alan ekip, Phasmophobia'nın konsollara geliş tarihini resmen açıkladı. Oyunu merakla bekleyenler, artık geri sayıma başlayabilirler.

Phasmophobia, 29 Ekim'de konsollara geliyor

Kinetic Games tarafından yapılan resmî açıklamaya göre fenomen oyun, 29 Ekim tarihi itibarıyla konsollarda erişime açılacak. Bu tarihin rastgele seçilmediğini de söyleyelim. Oyun, Cadılar Bayramı'nda konsollar için piyasaya sürülmüş olacak.

Phasmophobia'nın Xbox için paylaşılan fragmanı

Yaptığımız kontrollerde, oyunun Xbox ve PlayStation mağazaları için listeleme sayfasının aktif edildiğini görüyoruz. Ancak fiyatlarla ilgili herhangi bir açıklama şimdilik bulunmuyor. Ancak oyunun Steam ABD fiyatının 19,99 dolar olduğunu söyleyelim. Konsol sürümler de buna yakın fiyatlarda olacaktır.