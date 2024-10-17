Microsoft, kasım ayında Game Pass'e eklenecek tüm oyunları henüz açıklamadı ancak ekleneceği daha önceden açıklanan bazı oyunlar bulunuyor.

Oyun fiyatları, bir zamanlar konsol aldığımız seviyelere ulaşmış durumda ve hal böyle olunca Game Pass, PlayStation Plus, EA Play gibi abonelik tabanlı oyun kütüphanelerinin değeri çok daha artmış oldu. Tek bir oyuna binlerce TL vermektense aynı fiyata oyun servislerine abone olup onlarca oyuna erişme imkanı yakalamak çok oyuncuya daha makul geliyor.

Game Pass'in ekim ayında kütüphanesine eklediği oyunları daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise daha iki haftaya yakın bir süre olmasına rağmen kasım ayında Game Pass'e geleceği onaylanan oyunlarla karşınızdayız. Aşağıdaki oyunların önümüzdeki ay Game Pass kütüphanesinde yer alacağı kesin ancak bu, Microsoft'un daha fazla oyun eklemeyeceği anlamına da gelmiyor.

Kasım 2024'te Game Pass kütüphanesine ekleneceği onaylanan oyunlar:

StarCraft: Remastered - 5 Kasım

StarCraft II: Campaign Collection - 5 Kasım

Goat Simulator Remastered - 7 Kasım

Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım

STALKER 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım

Nine Sols - 26 Kasım

Yukarıdaki listede paylaşmış olduğumuz oyunların Game Pass kütüphanesine ekleneceği bizzat Microsoft tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla oyunun ekim ayında Game Pass'e geleceğini görebiliriz. Microsoft, ekim ayında kütüphaneye eklenecek oyunların tam listesini paylaştığında sizlere aktaracağız.