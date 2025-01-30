Philips, geçmişle geleceği bir araya getiren 5 yeni ses ürününü tanıttı. Bu cihazlar, retro görüntüleriyle ve modern özellikleriyle büyük ilgi toplayacak.

Farklı kategorilerden cihazlarıyla tanıdığımız Philips, ses konusundaki ürünlerinin 100. yılının şerefine yepyeni 5 ürünü bizlerle buluşturdu. Bu ürünlerin eski zamanları andıran tasarımlarının olması dikkat çekti.

Pikap sistemleri, retro kulaklıklar ve DAB/FM radyoyu içeren bu vintage tasarımlı ürünler, günümüz teknolojileriyle entegre edilerek modern özellikleri içeriyorlar.

Century serisi geçmişle geleceği bir araya getiriyor?

Şirketin bu ürünlerdeki amacı, zaman içinde herkesin aklına kazınan o ikonik retro tasarımları günümüzle birleştirerek kullanıcılara farklı bir ses deneyimi sunmak. Tüm bu ürünler, eylül ayı itibarıyla satışa sunulacaklar.

Philips, 1920’lerden bu yana Miniwatt Radio Tube ile başlayarak ev sistemlerini şekillendirmede büyük rol oynamıştı. Geçen bu 100 yıl içinde de CD’lerden dijital ses sistemlerine kadar birçok farklı ürün tanıtarak insanların müzik dinleme biçimlerinin değişmesine katkıda bulunmuştu. Century ismi verilen yeni vintage seri de yıllar içindeki bu değişime selam çakıyor.

Nasıl özellikleri var?

Cihazlara bakacak olursak Tina (Philips V9000) ismi verilen pikap, dahili hoparlörler ile 120 RMS güç sağlıyor. Plak çalmanın yanı sıra radyo, Bluetooth ve USB oynatma desteği ve 6,3 mm kablolu kulaklık bağlama özelliği de var. Ona ek olarak Stevie (V3000) ismi verilen diğer pikap modelinde 12W RMS hoparlörler, 3,5 mm kulaklık jakı ve Bluetooth 5,4 gibi özellikleri var.

Radyoya geldiğimizde Janet (Phillips V2000) ismi verilen ve görünce sizi geçmişe götürecek bir modelle karşılaşıyoruz. 5W RMS hoparlör, 2,5 inç tam aralıklı sürücü aracılığıyla net ve dengeli ses üretme, 2,4 inçlik ekran, dokunmatik düğmeler, Bluetooth 5.3 gibi özellikleri var. 16 saat pil ömrünü de unutmayalım.

Son olarak kulaklıklara bakalım. Freddie (SHP9500CY) ve Ringo (H2000) isimli modern dokunuşlu bu retro kulaklıklar, görüntü açısından gerçekten oldukça havalılar. Freddie modeli 3 metrelik kabloya sahip evde dinleme için tasarlanan bir model. 1980’lerin kulaklıklarını andıran Ringo ise 40 mm sürücüler, Bluetooth 5,4 bağlantı, 20 saat pil ömrü, yapay zekâ destekli mikrofon gibi özelliklerle geliyor. Henüz cihazların fiyatları açıklanmadı.