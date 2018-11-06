PUBG PS4 Sürümü'nün Yakında Duyurulacak

ResetEra kullanıcıları tarafından yapılan keşifte bir PSN profilinde PUBG PS4 sürümüne erken erişim kopyası keşfedilirken, bir kullanıcının bunun gerçekleşebileceğini geçtiğimiz ay söylediği ortaya çıktı.

Bir ResetEra kullanıcısı, 16 Ekim tarihinde PUBG’nin PS4’e gelmesi ile ilgili bir konuya yaptığı yorumda PUBG’nin PS4’e geleceğinin doğrulandığını, oyunun PS4 veri tabanında yer aldığını, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmese de şu anda Sony sunucularında zaten bulunduğunu, oyun görsellerinin ve Content-ID’nin PSN mağazasında bulunduğunu belirtmişti.

Bu yorum o günlerde pek ilgi çekmemişti. Ancak yeni bir sızıntı, Taker34 adlı kullanıcının aklına direkt olarak bu yorumu getirdi ve ilgili yorumu alıntılayarak yaptığı açıklamada oyunun erken erişim kopyalarından birine sahip bir PSN Profili keşfedildiğini ve PUBG’nin PS4’e geleceğine dair yeni kanıtlar bulunduğunu duyurdu.

Beklentiler, Sony ve Bluehole’ün Aralık ayında düzenlenecek Game Awards’ta PUBG PS4 sürümünün tanıtılması yönünde. Ayrıca elde edilen sızıntılar ve açıklamalar da bu tahminleri güçlendiriyor. PUBG PC sürümü, Mart 2017’de erişime açılmıştı. Xbox için ise ön izleme programı Aralık 2017’de erişime açılmıştı. PUBG’nin Xbox ile PS4 sürümleri arasında 1 yıl gibi bir süre olması pek çok kişi tarafından beklenmiyordu.