PlayStation 4, Call of Duty: Black Ops 4 Paketiyle 5 Yaşında

PlayStation 4'ün lanse edilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bu bağlamda Sony, PS4 ve Black Ops 4'ü içeren paketini satışa sundu.

Sony PlayStation 4; 5 yıl önce bugün, Kuzey Amerika'da lanse edildi. Lanse edildiği tarihten günümüze 86 milyon adet satan PlayStation 4, gelmiş geçmiş en çok satan konsol olma özelliğine sahip. Sony, PlayStation 4'ün başarısıyla geçen 5. yıllık süreci, bugün duyurduğu Call of Duty: Black Ops 4 paketiyle kutluyor.

PlayStation 4'ün 5. yılına özel paketi; PlayStation 4 Slim'in 1TB kapasiteli modelini, simsiyah bir kontrolcüyü ve Call of Duty: Black Ops 4'ü içeriyor. Sony'nin düzenlediği paket toplamda 300$ satış fiyatına sahip. Normal bir 1TB PlayStation 4 Slim modeli de tek başına 300$ değerinde. Bu paket ile beraber 60$ değerindeki (469.00 TL) Call of Duty: Black Ops 4 oyununa kullanıcılar, ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor.

PlayStation'ın Blog sayfasından PlayStation 4 ve Call of Duty: Black Ops 4 paketi için yapılan resmi duyuruda, PlayStation 4 için bugüne kadar 777 milyon oyunun satıldığı belirtiliyor. En çok satılan ilk 5 oyun ise, çoktan aza, sırasıyla;