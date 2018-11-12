Sony, PS4 Black Friday Fırsatlarını Duyurdu

Yaklaşan Black Friday için indirimlerini ve fırsatlarını duyuran oyun şirketleri arasına Sony de eklendi.

Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününde kutlanan Black Friday'de (Kara Cuma) oldukça büyük indirimlerin yapıldığına yıllardır şahit oluyoruz. Bu yıl çok yakın bir tarihte, 23 Kasım'da gerçekleşecek olan Black Friday için, oyun sektöründe, Microsoft'tan sonra Sony de 18 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar geçerli olacak fırsatlarını ve indirimlerini duyurdu.

Artık sadece kutlanan bir gün olmaktan neredeyse çıkıp kış sezonunun en büyük etkinliği olan Black Friday, bu sene de kullanıcılar için oldukça büyük indirimlere ev sahipliği yapacak. Sony, Black Friday ile ilgili yaptığı açıklamasında "Yeni bir PS4 Paketinden PS VR ekipmanlarına ve PS Store'daki dijital içeriklere kadar Sony, bu seneki Black Friday'de kullanıcılarını cezbedecek." ifadelerine yer verildi.

İndirimlerden bazıları:

Marvel's pider-Man Standard Edition PS4 Paketi: Simsiyah ve 1TB kapasiteli PS4, DualShock 4 kontrolcü ve Marvel’s Spider-Man oyunun fiziksel kopyasını içeren paket, Sony tarafından sadece 200 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

Simsiyah ve 1TB kapasiteli PS4, DualShock 4 kontrolcü ve Marvel’s Spider-Man oyunun fiziksel kopyasını içeren paket, Sony tarafından sadece 200 dolar fiyat etiketiyle satılacak. DualShock 4 kablosuz kontrolcüler: Kontrolcülerinin tanesini 35 dolar'dan satışa çıkaracak olan Sony, kontrolcülerinin arasına Mavi Kamuflaj rengi, Magma Kırmızısı, Gece Mavisi, Altın ve Kristal renklerini ekledi.

Kontrolcülerinin tanesini 35 dolar'dan satışa çıkaracak olan Sony, kontrolcülerinin arasına Mavi Kamuflaj rengi, Magma Kırmızısı, Gece Mavisi, Altın ve Kristal renklerini ekledi. Playstation VR ekipmanları: Toplam olarak 200$ satış fiyatıyla Sony tarafından 18 Kasım-26 Kasım tarihleri arasında satılacak.

Toplam olarak 200$ satış fiyatıyla Sony tarafından 18 Kasım-26 Kasım tarihleri arasında satılacak. Playstation Plus: Sony'nin üyelik sistemine dayalı oyun servisi PS Plus, 12 aylık abonelik paketiyle indirimli bir şekilde marketlerdeki yerini alacak.

Sony'nin yapacağı indirimler şu anlık güzel gibi duruyor ancak daha fazlasını da görmek isteriz. Black Friday yaklaşırken açıklanacak diğer indirimleri de yine sizlerle paylaşıyor olacağız.