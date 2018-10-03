  • Playstation 4'ün En 'Baba' Oyunları Büyük Bir İndirime Girdi

PlayStation 4'ün En 'Baba' Oyunları Büyük Bir İndirime Girdi

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Bir süre önce gelen zamlarla artık 'fahiş' diyebileceğimiz fiyatlara ulaşan PS4 oyunları için ferahlatan bir indirim haberi geldi.

Türkiye PSN'de 'BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler' başlığında başlayan ve AAA statüsündeki sağlam yapımların yer aldığı indirimlerle fiyatlar biraz insaflı bir seviyeye gelmiş görünüyor. Özellikle bir süre önce gelen zamlarla satın alınamaz hale gelen God of War ve Detroit: Become Human gibi oyunların fiyatları oyuncuları mutlu edecektir.

BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler Kampanyasındaki Bazı Oyunlar

  • Detroit: Become Human

    Eski Fiyatı: 469 TL
    Yeni Fiyatı: 179 TL
     
  • God of War

    Eski Fiyatı: 469 TL
    Yeni Fiyatı: 199 TL
     
  • The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY)

    Eski Fiyatı: 219 TL
    Yeni Fiyatı: 84 TL
     
  • Vampyr

    Eski Fiyatı: 299 TL
    Yeni Fiyatı: 159 TL
     
  • Star Wars: Battlefront II

    Eski Fiyatı: 219 TL
    Yeni Fiyatı: 84 TL
     
  • The Sims 4

    Eski Fiyatı: 279 TL
    Yeni Fiyatı: 114 TL

İndirime giren diğer oyunlara da göz atmak ve satın almak isterseniz, buraya tıklayarak kampanya sayfasına erişebilirsiniz. PS4 sahiplerine özel bu indirim kampanyası 18 Ekim'e kadar sürecek.
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Kaynak : http://www.pushsquare.com/news/2018/10/european_ps_stores_new_sale_discounts_big_games_on_ps4
Etiketler: ps4, psn, indirim
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