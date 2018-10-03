Playstation 4'ün En 'Baba' Oyunları Büyük Bir İndirime Girdi

Bir süre önce gelen zamlarla artık 'fahiş' diyebileceğimiz fiyatlara ulaşan PS4 oyunları için ferahlatan bir indirim haberi geldi.

Türkiye PSN'de 'BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler' başlığında başlayan ve AAA statüsündeki sağlam yapımların yer aldığı indirimlerle fiyatlar biraz insaflı bir seviyeye gelmiş görünüyor. Özellikle bir süre önce gelen zamlarla satın alınamaz hale gelen God of War ve Detroit: Become Human gibi oyunların fiyatları oyuncuları mutlu edecektir.

BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler Kampanyasındaki Bazı Oyunlar

Detroit: Become Human



Eski Fiyatı: 469 TL

Yeni Fiyatı: 179 TL



Eski Fiyatı: 469 TL Yeni Fiyatı: 179 TL God of War



Eski Fiyatı: 469 TL

Yeni Fiyatı: 199 TL



Eski Fiyatı: 469 TL Yeni Fiyatı: 199 TL The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY)



Eski Fiyatı: 219 TL

Yeni Fiyatı: 84 TL



Eski Fiyatı: 219 TL Yeni Fiyatı: 84 TL Vampyr



Eski Fiyatı: 299 TL

Yeni Fiyatı: 159 TL



Eski Fiyatı: 299 TL Yeni Fiyatı: 159 TL Star Wars: Battlefront II



Eski Fiyatı: 219 TL

Yeni Fiyatı: 84 TL



Eski Fiyatı: 219 TL Yeni Fiyatı: 84 TL The Sims 4



Eski Fiyatı: 279 TL

Yeni Fiyatı: 114 TL

İndirime giren diğer oyunlara da göz atmak ve satın almak isterseniz, buraya tıklayarak kampanya sayfasına erişebilirsiniz. PS4 sahiplerine özel bu indirim kampanyası 18 Ekim'e kadar sürecek.