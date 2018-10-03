Playstation 4'ün En 'Baba' Oyunları Büyük Bir İndirime Girdi

Türkiye PSN'de 'BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler' başlığında başlayan ve AAA statüsündeki sağlam yapımların yer aldığı indirimlerle fiyatlar biraz insaflı bir seviyeye gelmiş görünüyor. Özellikle bir süre önce gelen zamlarla satın alınamaz hale gelen God of War ve Detroit: Become Human gibi oyunların fiyatları oyuncuları mutlu edecektir.
BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler Kampanyasındaki Bazı Oyunlar
- Detroit: Become Human
Eski Fiyatı: 469 TL
Yeni Fiyatı: 179 TL
- God of War
Eski Fiyatı: 469 TL
Yeni Fiyatı: 199 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY)
Eski Fiyatı: 219 TL
Yeni Fiyatı: 84 TL
- Vampyr
Eski Fiyatı: 299 TL
Yeni Fiyatı: 159 TL
- Star Wars: Battlefront II
Eski Fiyatı: 219 TL
Yeni Fiyatı: 84 TL
- The Sims 4
Eski Fiyatı: 279 TL
Yeni Fiyatı: 114 TL
İndirime giren diğer oyunlara da göz atmak ve satın almak isterseniz, buraya tıklayarak kampanya sayfasına erişebilirsiniz. PS4 sahiplerine özel bu indirim kampanyası 18 Ekim'e kadar sürecek.